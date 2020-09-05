清寒媽媽賣手工食品維生！正妹網紅「免費代言」…收到產品秒失聯

▲女網紅幫清寒媽媽代言，收產品秒失聯。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

屏東一名翁姓女子因為家中遭遇困難，經營手工零食等產品，近日有名女網紅來問是否需要代言，沒想到她把產品寄給該名網紅，竟然遭到冷處理，超過2個月完全沒消息，價值上千元的產品全部打水漂。

根據《東森新聞》報導，翁女經營手工產品，先前有名網紅主動聯繫，說「可以幫忙代言」，而且不用收費，只是翁女要先寄出試用品，這樣才能拍產品的照片來分享。

▲屏東媽媽寄了6項產品給女網紅，沒想到直到商品過期都沒下文。（圖／翻攝《東森新聞》）



翁女聽完建議，沒有懷疑對方，當下就寄了豬肉乾、烤布丁、鹹豬肉、鹽水雞等共6項產品，價值約1,297元。不過，該名女網紅收到貨以後突然搞失聯，電話不接，時間超過2個月，就連本來說好的產品分享文，到現在也完全沒看到。

翁女感到相當無言，就算產品真的有問題，女網紅也可以告知，不用搞失聯這一套。而實際查看兩人的對話紀錄，女網紅一下說「我奶奶以為是我弟買的」，一下又說會給錢，結果等到食品過期了，什麼東西都還沒看到。

翁女的丈夫3年內因工作受傷2次，還有一名身心障礙的女兒要帶，她本身椎間盤突出，沒有辦法搬重物，也不能出去上班，只能依靠手工產品微薄的收入維持家計，儘管寄出的產品利潤只有約600元，但也是他們家好幾天的菜錢，希望該名網紅可以趕快有下文。

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