新北勞檢口罩國家隊籲檢討工時　蘇貞昌：我們不會逼迫

▲蘇貞昌參訪TTA台灣科技新創基地。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

口罩國家隊之一的「加利科技」，日前被爆出使用中國製口罩混充，如今週刊又爆料，新北市一家廠商，疑似也進口中國製的工業用口罩混裝，恐已流入市面。對此，行政院長蘇貞昌說，未來台灣製造的口罩將打上「MIT」鋼印，只要不是在台灣製造卻打上MIT，一定沒入銷毀並且罰款。

蘇貞昌8日上午來到小巨蛋參訪創新基地。對於，又抓到黑心口罩廠，未來是否國產口罩將全壓MIT鋼印？蘇貞昌說，「沒錯，只有在台灣製造才能叫MIT」，凡是不是在台灣製造、從國外進口，不管哪一國，在海關一定嚴查，只要不是在台灣製造卻打上MIT，一定沒入銷毀並且罰款。

另外，為釐清口罩骨加對是否超時工作，新北市勞工局介入調查，同時也呼籲中央檢討規定，避免放寬工時的解釋變成「空白授權」，損及勞工權益。蘇貞昌表示，當初日產只有188萬片，後來謝謝大家努力幫忙，我們提升到2000萬片，現在徵收也沒這麼多，所以也都開放可以出口可以自由販賣等等，大家工廠都行有餘力，「我們不會逼迫任何一家工廠」。

蘇貞昌說，工廠產量也都行有餘力而且也都可以自由販賣、自由出口、自由上網等，所以我們沒有逼迫，也對於各家工廠工作的時數等也都會照相關法令規定。