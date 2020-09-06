川普封殺Tiktok　美媒：4000網路教師成「附帶損傷」

▲美國總統川普封殺Tiktok。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普以資安為由封殺短影音平台抖音海外版（TikTok），美國全國公共廣播電台網站3日報導指出，這項行政命令導致美國將近4000名網路教師的未來陷入困境，因為這些網路教師都是在Tiktok母空司字節跳動旗下的GOGOKID一對一英語教學服務機構任職。

大陸官媒《參考消息》6日引述這則報導，文章指出，美國全國公共廣播電台以《她們在網上教中國孩子英語，現在卻身陷川普對TikTok的戰爭》為題，訪問多名網路教師。

現年42歲的克莉絲汀·亨特曾經是一所公立學校的教室，過去兩年來，她大部分收入來自在網路上教導中國學生說英語。亨特任職的GOGOKID是字節跳動公司旗下的一對一英語教學服務機構。

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

亨特表示，自己是三個孩子的全職媽媽，隨著孩子逐漸長大，她也開始想念上班的日子。她認為擔任網路教師幫助她重新開始自己的職業生涯，重要的是時間很靈活。

但川普的行政命令公布後，亨特認為，自己可能會因為在電腦上教一個5歲的孩子如何打招呼，而被關進監獄，「我們有些家庭可能會因為他大筆一揮，失去住房和存款。」

另一名教師受訪的教師琳賽·雅各布斯，現在40歲，她表示，「我們是附帶損失。看到這場鬥爭在我們身邊持續進行，卻沒有人知道我們的存在，真是令人沮喪。」

報導提到，在美國與TikTok的對峙，讓在GOGOKID教英語而獲得收入的教師們感到緊張不安，目前該平台有將近4000名美國網路教師。