TikTok出售案添變數　白宮幕僚長：川普政府打算封殺更多陸App

▲白宮幕僚長Mark Meadows表示，川普政府正考慮禁止更多可能對國家安全構成威脅的中國App。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美國總統川普對TikTok下達最後通牒，要求TikTok在9月15日以前必須出售美國業務，否則美國政府將對其採取行動。白宮幕僚長梅朵斯（Mark Meadows）週四（3日）表示，川普政府正考慮禁止更多可能對國家安全構成威脅的中國App。

《CNBC》報導，梅朵斯的說法與其先前言論相呼應，他上個月曾表示，美國政府正考慮禁止「可能蒐集各資且具潛在國家安全風險的App。」

近來，從華為到字節跳動，華盛頓領導了一場針對中國科技巨頭的運動。川普政府指控華為等科技公司收集美國用戶資料並交給北京，但多數企業皆否認這個說法。華為已受到了一系列的制裁，上個月，川普又將目光轉向兩個受歡迎的中國App，即TikTok及騰訊的微信App。

目前，甲骨文、微軟及沃爾瑪等團隊正在競購TikTok在美業務，預計交易價格將介於200億美元至300億美元間。原先預期本週會有結果，但中國商務部於上個月底發布「中國禁止出口限制出口技術目錄」，新增23項限制出口的技術條目，其中便涉及TikTok的核心演算法，使TikTok在美業務的出售案再添變數。

《路透》報導，TikTok正與潛在買家討論4套可能的收購方案，包括：不出售核心演算法、經北京批准將TikTok演算法出售給收購者、字節跳動以授權方式讓買家可使用TikTok演算程式，以及向美國監管機構爭取過渡期。

目前尚不清楚哪種方式會被採納，若在川普規定的時限內未能達成協議，TikTok將自9月20日起在美國面臨被禁用的命運。

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