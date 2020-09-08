四川推「支持台企12條」　半年內78間台企落戶

▲成都台青創業基地。（圖／四川在線）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，各地經貿環境普遍受到影響，對於台商前往大陸投資的考量也增加許多。不過，數據顯示，大陸四川的營商環境在後疫情時代逆勢成長，有78家台資企業於2020上半年落戶，新增台商投資總額達2.3億美元（約66.7億元新台幣）。對此，相關部門推出「四川支持台企12條」，期盼在疫情影響下，增加台商投資信心。

▲四川台資農業企業委員會成立大會。（圖／翻攝川越海峽）

這份由四川省發改委、省台辦等10部門聯合推出的《關於應對疫情統籌做好四川省支持台資企業發展和推進台資項目有關工作的通知》（下稱，四川支持台企12條），以大陸中央「助力台企11條」措施為基礎，在常態化疫情防控下，提出持續幫扶台資企業復工復產、統籌協調推進重大台資項目、促進台資企業參與新型和傳統基礎設施建設、支持台資企業穩外貿、落實規費減免政策、支持台資中小企業發展及台資企業服務工作等面向。

▲四川舉行金融服務台資中小企業對接會。（圖／翻攝川越海峽）

四川省是大陸大西部開發的重點戰略發展區域之一，在疫情趨緩後，四川採取多項措施，從金融、復工復產等不同角度落實政策。此外，四川也成立首個涉台產業專項功能委員會；組織部分台企參加「台資企業拓內銷」推介對接活動；加強川渝合作，促進台胞台企參與成渝地區雙城經濟圈建設及台灣青年創業交流座談會等。

據悉，四川支持台企12條措施將展現四川特色，聚焦四川現代工業「5+1」、現代農業「10+3」、現代服務業「4+6」等重點產業領域，從支持產業鏈配套協作、鼓勵發展跨境電商、參與大陸新基建、加大金融扶持、支持台資中小企業發展等方面，創造更好投資發展條件。