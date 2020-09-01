四川成立首個涉台產業專項委員會　搭建農業交流平台

▲四川成立台資農業企業委員會。（圖／翻攝川越海峽）



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸四川省成都市27日舉行「川台農業合作推進暨台資農業企業委員會成立大會」，這是四川第一個涉台產業專項功能委員會。首任主任委員、台商李義洋指出，委員會將發揮穿針引線的作用，整合散落在四川各地的台灣農業企業，引進台灣現代農業理念、技術和優質種苗，讓大家資源共享、資源互通。

微信公眾號《川越海峽》報導，台資農業企業是四川現代農業發展的重要力量，透過建基地、做加工、創品牌、促融合等，實現企業自身發展與帶動當地農戶致富的雙贏，助推四川鄉村振興與現代農業高質量發展，所以第一個涉台產業專項功能委員會便以農業為主。

首任主任委員、台商李義洋指出，委員會將發揮穿針引線的作用，整合散落在四川各地的台灣農業企業，引進台灣現代農業理念、技術和優質種苗，讓大家資源共享、資源互通，「未來這些經驗和模式也可以為四川農業發展提供借鑒，幫助四川從農業大省轉變為農業強省提。」

▲台資農業企業委員會是當地第一個涉台產業專項委員會。（圖／翻攝川越海峽）

四川省台辦主任羅治平指出，今年6月，省台辦會同農業農村廳印發的《川台農業合作助推鄉村振興星暉計劃》，提供台資農業企業更多政策助力，未來則希望委員會形成更強凝聚力，加強企業間信息傳遞、經驗分享，推動產業鏈協作、資源配置等合作，併發揮橋梁紐帶作用，吸引更多台商台企投身農業。

四川省農業農村廳副廳長毛業雄則提到，希望台資農業企業委員會聯合散落在四川台商台企，未來農業農村廳將與省台辦提供堅實的政策支撐，極引導和鼓勵台資企業融入四川「10+3」現代農業產業體系和現代農業園區的建設中，。

據了解，目前川台農業合作項目近300個，金額超過20億美元，其中，國家級「台灣農民創業園」有2個，省級「川台農業合作示範基地」則有30個。

▲四川省台辦主任羅治平。（圖／翻攝川越海峽）