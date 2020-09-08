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單身N年終於脫魯！妹子狂吸「男友味」上癮　女網友曝「這裡」最香

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▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲傳說男友身上有一種專屬女友聞了會中毒的味道。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

一名女網友脫魯後，像中毒一樣完全愛上「男友味」，還說「夏天曬太陽的那股汗味更是極品」，引起其他女網友熱烈回應，還討論出「脖子」味道最重。

原PO 6日在Dcard上發文表示，還在魯的時候，對男生味道的印象只停留在「學生時期擁擠車箱內的濃郁汗味」，聽其他人聊男友味根本難以理解，還深信自己不會有這種癖好。

請繼續往下閱讀...

現在脫魯的原PO說，「就像打開了某種隱藏的開關，我只能說香，好香，我還不吸爆」，而且從初期悄悄偷聞，到現在已經不顧形象，直接撲上去大口大口吸，「那味道有毒」，「男友一開始還會笑笑的說我是小變態，到現在嘆氣後放棄身體自主權任我像條狗一樣狂嗅，我想我大概只差沒有把整個顆頭埋進他腋下了，人嘛，還是要有點形象的，咳咳。而且夏天曬太陽的那股汗味更是極品！」

貼文一出立刻引起其他女網友迴響，紛紛留言說「我還一度想把男朋友做成香水，但後來因為做成香水就沒辦法抱抱了，所以作罷」、「男友根本就是毒品><他都說他有流汗很臭，但我覺得他不是男生流汗那種汗臭味（認真）真香」、「最愛男友香，聞著聞著感覺都要睡著了」、「脖子的味道最重」、「男友的味道跟其他男生的味道真的有點不一樣」、「超香香爆完全沒辦法不吸」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼女網友紛紛現身說出相同癖好。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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