消基會批「愛奇藝條款」配套沒做好　消費者被扣「國家安全」高帽

▲愛奇藝台灣站網站。（圖／翻攝愛奇藝台灣站官網）

記者崔至雲／台北報導

經濟部今（3日）正式公告「愛奇藝專法」，未來在台代理或經銷中國大陸OTT（網際網路視聽服務）將全面遭禁止。對此，消基會資通訊委員劉士豪無奈表示，政府現在是用「國家安全」的高帽子戴在台灣人頭上，消費者無力反抗，直接成為犧牲品，儘管影響相對較小，但政府也應該提出配套措施，包含退費程序、未來影片流暢度等問題，就算沒有這些措施，「也至少說聲對不起」。

經濟部今日公告禁止陸資OTT平台在台灣的代理和經銷，也包括愛奇藝和騰訊WeTV等代理商在台營運，被業界直接稱為「愛奇藝下架專法」，而新法案規定，國內網路業者不可提供租借網路等各種服務，違者最重可罰500萬元。

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劉士豪表示，自己也是愛奇藝會員，OTT專法下來後，消費者雖然還可以看影片，但是未來流暢度可能因為沒有代理廠商的關係，就會受到影響，而現在全球已經是數位經濟，很多消費都是有綁約問題，現在消費者想要解約的話，可能都還要付違約金，一點也會不划算，「消費者一定會有損失」。

劉士豪問，「你愛台灣嗎？愛！」現在政府就是用一個「國家安全」的高帽子扣在消費者頭上，消費者只能怪自己阿呆，當初訂了愛奇藝，但政府應該負起責任，而不是什麼配套措施都沒有，不能因為消費者損失少，就拿消費者當犧牲品。

