肉鵝產地價格下跌20%　雲林鵝肉品嚐好時節

▲今年鵝肉產量回穩，卻因新冠肺炎疫情消費低迷，肉鵝產地價格由去年每台斤66元跌至今年每台斤52元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與中華民國水禽產業促進發展協會於古坑綠色隧道舉辦「台灣鵝肉尚蓋讚！愛用國產鵝肉促銷活動」，中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌及轄內養鵝業者等，一同推廣及品嚐鵝肉飯及酸菜鵝等美味鵝肉料理，鼓勵民眾選購在地優質鵝肉。

雲林縣政府農業處表示，今年鵝肉產量回穩，卻因新冠肺炎疫情消費低迷，肉鵝產地價格由去年每台斤66元跌至今年每台斤52元。夏天是鵝肉最肥美的季節，也適合涼補，為了推廣雲林鵝肉好滋味，亦由協會邀請多家鵝肉業者一起與會，也希望各地餐廳業者以及民眾多多選購國產鵝肉。

▲今年鵝肉產量回穩，卻因新冠肺炎疫情消費低迷，肉鵝產地價格由去年每台斤66元跌至今年每台斤52元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中華民國水禽產業促進發展協會理事長吳祥斌表示，目前肉鵝整體產量回升，藉由此次推廣活動讓民眾知道目前鵝肉價格平價，也希望民眾及餐廳多多選用國產鵝肉，並感謝雲林縣政府積極辦理推廣扶持養鵝產業。

▲今年鵝肉產量回穩，卻因新冠肺炎疫情消費低迷，肉鵝產地價格由去年每台斤66元跌至今年每台斤52元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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