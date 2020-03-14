　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

非開放式鵝舍狂爆啄羽腳弱！專家揭「飼料缺乏維生素D3、光照不足」關鍵

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 鵝,肉鵝,鵝舍。（圖／農委會畜產試驗所提供）

▲彰化場說明，肉鵝從露天飼養改非開放式鵝舍飼養，接受日照的時間與強度較少。（圖／農委會畜產試驗所提供）

記者許展溢／台北報導

農委會畜產試驗所彰化種畜繁殖場研究顯示，以強化塑膠材質的透明採光板取代17%屋頂總面積的四合一浪板，可提升鵝舍內光照強度達40倍以上，同時在飼糧中額外添加2000國際單位的維生素D3，可達到改善肉鵝生長及降低臭胸的屠體問題，對鵝隻羽毛健康亦達到改善功效，既能減少損失又增加飼養利潤。

彰化場指出，為因應國內禽流感防疫政策對於養鵝產業的規範，並解決農民使用非開放式鵝舍飼養肉鵝最常反映的啄羽及腳弱等問題，分析鵝場調查資料發現，鵝舍採光不足與飼料中缺乏維生素D3可能是問題根源之一。維生素D具有調節鈣磷代謝功能，家禽飼料一般都會補充維生素D3，部分鵝農使用非開放式禽舍飼養後，因鵝舍的設計無法提供足夠採光，源自鵝隻皮膚利用紫外光合成維生素D3的生理作用減少。此外，採光不足也容易使舍內濕度升高，影響飼料品質及動物健康，易引發鵝隻啄羽與腳弱症等問題。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 鵝,肉鵝,鵝舍。（圖／農委會畜產試驗所提供）

▲針對啄羽及腳弱問題，調查發現是鵝舍採光不足與飼料中缺乏維生素D3。（圖／農委會畜產試驗所提供）

彰化場說明，肉鵝從過去的露天飼養改為非開放式鵝舍飼養，接受日照的時間與強度較少，加上鵝舍內的環境濕度較舍外高，也容易造成羽毛亮度降低等問題。經試驗探討，進一步提出肉鵝舍內飼養之飼糧維生素D3推薦量，配合增加鵝舍屋頂採光設計，可顯著改善鵝隻體增重、飼料採食量及上市體重，並提升羽毛清潔度及減少臭胸，有效增加農民收益。

彰化場研究發現，露天飼養與非開放式飼養環境差異很大，飼養管理方式不能比照露天飼養的標準。該場已將非開放式飼養的密度條件推薦給農民（1週齡以內每坪飼養20隻、1至2週齡每坪飼養10隻、3至8週齡每坪飼養8隻、9至14週齡每坪飼養4隻），今後將持續從禽舍設計及營養調整等面向進行研究，以協助農民順利轉型為非開放型態的飼養模式，降低可能的外來疫病威脅。

ET快訊
吳宗憲10年前說蔡依林：憂鬱症不知足！　她「高EQ一句話」堵
羅志祥、周揚青爆分手原因曝！她怒PO自白文　被洩8年情關係不
吳宗憲2年前就說憂鬱症是不知足　Sandy皺眉秒駁「5句談正
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太佛！華航國際線「無限次免費改票」　為期一個月、團體票不適用

非開放式鵝舍狂爆啄羽腳弱！專家揭「飼料缺乏維生素D3、光照不足」關鍵

大陸冷氣團來襲「越晚越冷」　中部以北下探10℃　

「小丑醫生」讓寂靜醫院瞬間有笑聲！漫畫家為此「請假」全心投入創作

台灣確診「近半數搭飛機來的」　陳時中警告：機艙「這兩處」最危險

口罩實名制3.0要來了？陳時中：擬推「家戶團購」...憑戶口名簿領

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽決賽揭曉　台科大、社會人士獲專業組及一般組冠軍

明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

日本旅遊警示未升至三級　楊志良憂「恐成防疫破口」

文化部長鄭麗君哀悼楊牧：為台灣留下愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

新冠肺炎全球大流行！　譚德塞：為各國不作為感到擔憂

太佛！華航國際線「無限次免費改票」　為期一個月、團體票不適用

非開放式鵝舍狂爆啄羽腳弱！專家揭「飼料缺乏維生素D3、光照不足」關鍵

大陸冷氣團來襲「越晚越冷」　中部以北下探10℃　

「小丑醫生」讓寂靜醫院瞬間有笑聲！漫畫家為此「請假」全心投入創作

台灣確診「近半數搭飛機來的」　陳時中警告：機艙「這兩處」最危險

口罩實名制3.0要來了？陳時中：擬推「家戶團購」...憑戶口名簿領

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽決賽揭曉　台科大、社會人士獲專業組及一般組冠軍

明起變天！北台灣16日低溫「下探13°C」...預估下周二全台回暖

日本旅遊警示未升至三級　楊志良憂「恐成防疫破口」

文化部長鄭麗君哀悼楊牧：為台灣留下愛與哲學、浪漫與正義的永恆詩篇

因應疫情　Apple WWDC 2020、5大OS改採線上曝光

身邊2人都中！巴西總統律師也確診「曾一起飛往美國」　川普危險了

街頭最底層的「女性無家者」如何生活？她們為何流浪？

玩樂or打架？貓咪「3情況＝吵翻了」主人快來啦...常剪指甲超重要

快訊／破8千！南韓8086人感染新冠肺炎　日增107例…54天來增幅最小

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

偷吃人妻想抽身！他竟嗆小三「奶下垂技術又差」：我是被逼X你

台南警查黑槍「秘密證人疑是販槍藏鏡人」　法官2理由判無罪

無良！台酒酒精網拍價格狂翻5倍　台酒警告：勿發災難財

冠軍曾創下缺貨半年記錄！OPI年度熱賣指彩TOP5公開

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

生活熱門新聞

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

心儀女孩約逛超市　他爆尷尬問句

陳時中警告：機艙這2處最危險

大陸冷氣團來襲　中部以北下探10℃　

好市多「雞腿vs烤全雞」怎選？內行揭隱藏吃法

臉上滿佈口罩壓痕！她「自願隔離14天」接武漢台

做5年要離職　老闆「塞2萬元紅包」給肯定

疫情蔓延全球！醫曝「世界大戰」來了：台灣最安全

北台16日低溫「探13°C」　預估下周二回暖

回收嬤買米腸錢不夠　一旁大哥暖舉超有愛

提供200部A片免費看　網讚：SOD我大哥

楊志良：日本未列三級警告「恐成防疫破口」

FIRE運動夯！不到30歲竟財務自由

更多熱門

相關新聞

農委會獲35.57億元紓困預算

農委會獲35.57億元紓困預算

因應新冠肺炎疫情持續延燒，立法院會今（13日）通過600億紓困特別預算，其中，農委會獲35.57億元。農委會今日盤點產業受影響狀況，針對蔬菜、豬肉、花卉及肥料等4面相進行因應對策。

彩椒顏色變變變！台灣首度舉辦「品種競賽」

彩椒顏色變變變！台灣首度舉辦「品種競賽」

1期水稻險每公頃最多自付575元！

1期水稻險每公頃最多自付575元！

護山區浪浪！農委會禁用山豬吊

護山區浪浪！農委會禁用山豬吊

3月起禁用山豬吊　查獲通報可領獎金

3月起禁用山豬吊　查獲通報可領獎金

關鍵字：

農委會畜產試驗所彰化種畜繁殖場肉鵝維生素D3禽流感非開放式鵝舍飼養模式採光

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

快訊／川普：全國進入「國家緊急狀態」

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

即／真的確診　巴西總統病毒陽性

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面