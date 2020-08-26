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Galaxy Note20系列今預購取機　佛心老闆凌晨12點排隊

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▲▼三星Galaxy Note20系列預購優先取機活動。（圖／記者邱倢芯攝）

▲三星Galaxy Note20系列預購優先取機活動。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy Note20系列新機今（26）日開放預購消費者優先取貨，而這次的頭香是一名對員工相當貼心的越南台商老闆林先生，他在26日凌晨12點多到現場排隊，就為了這次的排隊取機。

▼Galaxy Note20系列頭香佛心老闆林先生。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼三星Galaxy Note20系列預購優先取機活動。（圖／記者邱倢芯攝）

林先生表示，自己是活動前一天凌晨12點多前來排隊，這麼早來的原因，單純只是因為去年Galaxy Note10系列手機排隊取機排太長，今年想要早一點拿到手機，所以就提早來排隊。

今年71歲的林先生表示，自己是一個超級星粉，從Note3開始每一年都會入手Note系列手機，自己現在手上拿的手機是Note9與Note10。會這麼喜歡Galaxy Note手機，是因為覺得手寫筆對於高度商務需求的自己相當方便，

而這次林先生想要入手的新機是Note20 Ultra金色512GB。值得注意的是，林先生是一位對員工相當貼心的老闆，他表示，每次他從越南回台灣買手機時，越南員工都會託他買Note新機回去。

林先生也補充，從Note3開始，加上自己要買的新機與員工委託購買的手機，自己每年少說都會購入三支以上的Note手機回越南。

根據三星官方指出，在新機預購優先取貨的首日，現場將提供百名抽獎資格，現場排隊的前一百名消費者將有機會抽到50吋4K電視、平板、手錶等獎項。

另外，現場也設置了Galaxy Note20 5G咖啡拉花體驗，讓星粉們感受S Pen最新遠端遙控3.0功能，以及超低延遲擬真書寫。

要注意的是，今日僅提供新機預購消費者優先取貨，而Galaxy Note20系列實際的開賣日是8/28開始。

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