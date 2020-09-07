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雙腿被瞬間壓斷...他在樹下受困「100小時」　靠喝自己汗水獲救！

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▲▼砍樹,鋸木,電鋸,樹。（圖／達志影像／示意圖）

▲砍樹男雙腿被壓斷，受困長達4天。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名男子砍樹時雙腿不慎被樹壓住，就這樣受困樹下整整100多個小時，由於身邊沒有電話可以求救，受困期間便靠著吃植物以及昆蟲，甚至喝自己的汗水才幸運存活下來。

居住在雷德伍德福爾斯市(Redwood Falls)的59歲男子塞普萊查(Jonathan Ceplecha)，上月27日獨自在住家後方小山中的森林砍樹時，突然被一顆砍落的橡樹給壓住導致腿斷，結果就這樣被困在樹下長達4天，家屬後來發現他沒有去上班而報警。

警方表示，當他們找到受困多天的塞普萊查時，對方竟然能冷靜回覆，自己大約被困了100個小時，「他知道自己的名字，而且意識非常清醒，他的反應令人驚訝」，最後花了2個小時才順利把人救出。

兒子邁爾斯(Miles Ceplecha)表示，父親除了雙腿被樹木壓斷，上半身也受了重傷，痛苦的他只能吃植物以及昆蟲果腹，並用自己的衣服收集雨水與汗水來補充水分，「為了讓自己保持理智，他每天把時間分為幾個小時，再把每小時分為5分鐘，透過禱告、冥想以及自己所發明的節奏來分散恐慌」，獲救進行手術後目前情況良好。
 

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