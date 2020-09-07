出生14天女嬰確診！　爸媽得知殘忍拋棄...醫苦惱：她急著進行手術

▲爸媽得知女兒確診，竟然狠心遺棄。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印度賈坎德邦一對父母將出生2周的女兒送到醫院治療，結果得知對方罹患新冠肺炎竟然惡意失蹤，醫生因為一直找不到家長，最後只好報警求助，而被遺棄的女嬰目前仍在重症病房中等待進行手術，爸媽冷血行徑令人傻眼。

事件發生在賈坎德邦蘭契市(Ranchi)的拉金德拉醫學科學研究所醫院(RIMS)，小兒外科醫生蘭詹(Abhishek Ranjan)表示，女嬰的父母是來自帕拉木縣(Palamu) 比什蘭布爾街區(Bishrampur block)的貧民，由於女嬰患有壞死性小腸結膜炎，於上月29日將女嬰送來接受手術。

醫院在進行手術前先為女嬰進行新冠病毒檢測，結果本月3日晚間7時檢驗結果為陽性，沒想到女嬰爸媽當天接到通知後突然消失。蘭詹表示，女嬰剛被送來醫院時，看得出來爸媽十分擔心她的情況，沒想到確診後卻冷血拋棄，「他們可能擔心自己也會被迫隔離，再加上孩子存活的機率不大，才採取如此極端的作法。」

女嬰目前人在重症病房中接受照顧，雖然暫時生命情況穩定，醫生仍希望能盡快進行手術，可是在缺乏監護人同意下無法進行，目前已經報案希望能盡快找到家長下落。

►生火了！連我媽都用到發光

