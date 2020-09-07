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他怨外送超貴「都可再吃一餐」！　外送員曝經驗：錢根本不是問題

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▲台南1名鄭姓男子遭人盜刷百餘筆外送消費，市警三分局全力調查偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲很多人寧願花錢買方便。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

現在很多上班族或學生中午都會選擇叫外送，儘管外送平台上的價格可能比較貴，還要額外付運費，但不少人仍願意掏錢買。一名男大生表示，他仔細研究才發現，「大多數鹽酥雞每一單品都貴10-15元」，就連一碗粥都比店內價貴30元，且運費25元至60元不等，加一加都可以到店裡再吃一碗，「外送這麼貴你買得下去？」

男大生在Dcard表示，「實在懷疑大家是因為不知道，還是真的寧可花錢也不願意花時間，或撐把傘走出去吃飯？」光是用外送平台點鹽酥雞，隨便選個4樣最便宜的再加運費都會超過70元，一碗原價65元的粥在外送平台上顯示為95元，如果餐廳距離遠一點，外送費可能還會多達60元，這樣算下來，獨自叫外送有可能會花到餐點2倍的價格，「為了方便叫的一次外送，幾乎就可以再讓你吃一餐了」，難道真的值得花這麼多錢省出門買的時間嗎？

請繼續往下閱讀...

▲▼外送。（圖／翻攝自dcard）

▲上班族最常訂外送。（圖／翻攝自dcard）

一名外送員在底下回應，他送過很多客人都是全職媽媽，整天在家照顧小朋友，也不方便單獨帶著幼兒到外頭用餐，也有些行動不便的人都仰賴外送，但最多的還是上班族，「偶（我）中午進去看到他們還在桌子忙勒」，大家花錢叫外送不單單是買餐點，更是買一份方便，「錢貴一點點根本不是問題的啦！」

其他網友也表示，「有時候就是懶得出門，尤其是下雨天，更懶」、「自己去研究一下菜單，再搭配免運也才貴個10-20塊，還可以省時間，為什麼不用」、「店家也要被抽成啊，所以一定會比較貴不是很正常的事情嗎」、「就時間成本啊不然呢？不是每個人的一小時都只價值那區區30塊。」

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