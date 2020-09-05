訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」查評價臉垮…店家道歉

▲訂早餐店，卻送來狗狗吃的雞腿。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

外送叫餐方便，但送來的是寵物食品，誰能接受？新北一名女網友抱怨，日前訂雞腿當早餐吃，結果一拆開，男友覺得雞腿味道不對勁，仔細看包裝，才愣見是狗狗的食物。事後原PO上網找店家評論，發現也有客人訂到寵物雞腿，認為業者不應該疏忽備註。對此，業者以親上火線道歉，也緊急下架該產品。

原PO在臉書《爆料公社》驚呼，昨（4）日早上和男友訂熊貓早餐吃，分別點了雞塊2份、雞腿2隻和鮮奶茶2杯，因買一送一優惠總共169元，沒想到一收到熱騰騰餐點，雞腿竟然是密封包裝食品。當下男友沒多想，直接拆開大嗑一口，下秒驚覺味道很平淡，「覺得天啊～也太難吃了」，一看包裝才發現「柴柴雞腿」是狗狗食品！

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文章曝光後，底下網友也吃驚表示，「你訂的是寵物餐嗎」、「這篇本日最傻眼，安慰樓主先」、「現在早餐店是賣人畜共食嗎」、「想知道柴柴鮮奶茶是？」「寵物的商品怎麼會跟人吃的放一起？」「應該要分區例如：寵物系列」、「狗食也加入平台，有規劃分類嗎？這點蠻好奇的」、「其實就熊貓沒標，Ubereats有標」、「本身熊貓，有些店家不一定是店面，我們有時候取餐是去加工工廠裡面取餐，叫餐前請看APP評價，再點餐會比較好」。

不甘成為倒楣鬼，原PO上網找Google評論，發現同樣有苦主遇到同業狀況，「菜單裡面混一個狗吃的東西也沒備註，啊送來我是要怎麼辦...」業主在底下解釋，「不好意思我們有備註，但是熊貓系統實在有點糟糕。」對此，原PO認為，「店家推給平台爛，Ok我知道平台問題很多，但店家明知道平台有這個問題，就不該持續上架這個商品在我認知的早餐店品項裡啊？」

▲2天前，也有客人反映！（圖／翻攝爆料公社）



對於這起訂餐糾紛，業者已連絡上原PO，也誠意十足給予道歉，強調有請平台協助備註，無奈仍有部分顧客頁面未顯示到備註，「很抱歉，沒有檢查確實」。業者指出，目前雞腿已先下架，以避免有類似事件發生，「我們真的沒有要故意騙人，也沒有明知故犯，第一天發生時也很錯愕。」

▼業者回應了！ （圖／翻攝爆料公社）

