阿伯突暈倒路中…3車經過沒人理！　外送員秒停車「這舉動暖爆」

▲台中一名外送員5日上班途中見到1名阿伯突然跌倒，好心上前幫忙。（圖／王子文授權提供）

記者徐愷昕／台中報導

台中一名外送員5日下午上班途中，在太平區發現一名阿伯騎車到一半突倒在路中央，眼見路過3人都沒有停下來，他當下沒有多想便趕緊上前幫忙，暖心舉動令人感動！而從行車紀錄器畫面也可見，當天天氣相當炎熱，還好有人上前協助，不然阿伯身體不適躺在路中，若剛好有其他車輛路過沒注意，後果不堪設想。

在foodpanda擔任外送員的王子文，5日下午1時33分送餐結束行經台中太平區太平十五街時，從遠處見到前方一名阿伯騎車途中突然倒下，只見當時雖然有3輛汽機車經過，但也都直接繞過，沒有任何人停下來查看，此時王男因擔心阿伯安危，便立馬衝上前協助！

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▲▼眼見路上有3台車輛經過，但都沒人停下來幫忙，王男趕緊上前協助。（圖／王子文授權提供）

從行車紀錄器畫面可見，王男一到場便馬上放下機車，先將阿伯扶起帶至一旁，過程中除不停詢問：「要看醫生嗎」、「人不舒服嗎」、「人有沒有怎麼樣嗎？要不要叫救護車」等語關心外，他見阿伯狀況比較穩定後，也迅速將阿伯橫躺在地上的機車牽起，同時更順手把阿伯散落一地的資源回收一併撿起來。

阿伯被扶起後相當不好意思，頻頻說謝謝致意。另由於阿伯住附近，事發當下鄰居也有出來關心，阿伯表示是自己一時頭暈，身體不舒服才會摔倒。而熱心的王男受訪時說，自己一直以來只要遇到社會上需要幫忙或不公義的事情，都會想盡一己之力，過去也遇過幾次類似狀況，但他從來沒有想過視而不見，正義之心令人動容。對此，他也感嘆說道，雖然近期外送員負面事件不少，但他仍相信社會上有許多溫暖的事情在發生。

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