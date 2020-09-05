騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

▲網友目擊台北市建國南路一段有外送員對著女警下跪不起。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者黃君瀚／綜合報導

在疫情影響之下Uber eats、FoodPanda等行業蓬勃發展，外送人車滿街跑卻也衍生了不少交通問題。今（5）日台北市建國花市附近，就有民眾目擊一男熊貓違規騎上人行道遭女警開單，沒想到下秒馬上使出哀求戰術，雙膝一軟長跪不起，好在最後有熱心民眾掏錢「斗內」，結束了這場鬧劇。

王姓男網友5日下午在「爆廢公社二館」貼文，他行經北市建國南路一段、池上便當店門口，驚見一位穿著制服的男性Foodpanda外送員跪在地上不起，身旁則站著位女警，「哪招啊」？

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照片貼出後，上千網友直呼太離譜，也有人搞笑調侃，「氣魄好一點啦！敢違規就別怕被罰」、「阿姨，我不想奮鬥了，求包養。（設計對白）」、「是不是太晚送，結果發現點餐的是警案大人」、「求婚應該是單膝跪吧」、「有點心酸，但是違規還是得罰」。

陳姓目擊民眾表示，當時男熊貓因為騎車上人行道而被開罰，結果馬上跪著求警察銷單，「女警察也開單了不能銷很為難」。他見局勢僵持不下，盡責的女警也走不了，於是霸氣拿出1000元鈔票給外送員，「請他不要在跪了，以後要遵守交通規則，後來熊貓就馬上離開了。」

不過不少網友認為，目擊者自掏腰包的舉動很善良，卻幫助了不該幫的外送員，「你人真好，但是沒必要」、「要讓他自己承擔，都這麼大了」、「這樣他以後更會耍賴看有沒有人幫忙」。

陳男隨後表示，會拿1000元是感覺到外送員精神狀況不大好，口中念著女警察要逼死他、約警察一起去死等負面言語，人又跪了好幾分鐘不願意離開，女警只得不斷呼叫支援。