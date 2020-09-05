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外送員跪女警苦哀「真相影片」曝！霸氣路人塞千鈔　他愣住狂點頭

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記者許力方／台北報導

台北市建國南路一段發生一起違規事件引發熱議，一名foodpanda（空腹熊貓）外送員當街對著女警雙膝下跪，一跪就跪了半小時，附近不少民眾都目擊這一幕，當時出手援助的陳先生說，其實是外送員違規騎上人行道被開單，他霸氣掏出1000元援助外送員才離開。現場錄影影片也曝光，外送員當時著急直喊「我跪下來跪下來，跪妳好不好？我送便當已經遲到了，妳不要這樣。」

有目擊民眾拍下「下跪照」在臉書PO文「哪招啊？」引發數千人留言驚呼「求婚嗎」，也有不少人心酸「違規還是得罰」，大批網友腦動大開猜測案情不單純，直到陳先生現身說明才知道，原來當時外送員因騎車上人行道被抓，當場下跪求銷單，但女警為難已經開單了，他霸氣上前掏出1000元給外送員，解救僵持局面，外送員才願意離開。

▼外送員跪女警求饒，網驚：哪招啊？（圖／翻攝爆廢公社二館）

請繼續往下閱讀...

女警建國花市抓違規！男熊貓「直接跪了」狂求饒（圖／翻攝爆廢公社二館）

▼外送員跪女警「真相影片」曝！霸氣路人塞千鈔：你就先去送便當。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

▲▼外送員跪女警苦哀「真相影片」曝！霸氣路人塞千鈔　他愣住狂點頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據現場錄影畫面顯示，事發於5日中午12時許，女警騎車行經建國南路一段時，剛好撞見外送員從人行道騎下來，隨即按了聲喇叭，當場停車開立罰單。「我跪妳好不好？我跪妳！」外送員不滿拒簽要求銷單，情緒激動，苦苦哀求「我送便當要遲到了，妳擺明就是要讓我做白工，妳要讓我做幾天白工？」女警也很為難，直回「你這樣也賺不了錢…」、「你不簽我就按拒簽拒收」。

附近店家說，外送員這一跪竟然就跪了近半小時，不少路過民眾目擊這一幕都被嚇到，好心的陳先生眼見局勢僵持不下，走上前詢問「那個單多少錢？我剛查大概600到900 元，不然我給你1000元，你就先去送便當。」隨即掏出錢包，拿出一張千元鈔票給他，女警連忙制止「你不要…這樣。」

陳先生邊說邊塞錢安撫「她（女警）已經開了啊，開了這樣也不是辦法…」接著拿走女警手上的罰單說「來單子給他」、「以後不要再騎上人行道！」跪在地上的外送員也愣住，傻傻地看著陳先生，接過錢以後點點頭馬上站起來，陳先生連忙說「你趕快去送便當吧。」

陳先生接受《東森新聞》訪問時低調表示，當時看外送員跪了很久，感覺精神狀況不是很好，怕這個錢是壓倒他的最後一根稻草，自己還有能力就幫忙一些。網友看了紛紛大讚陳先生很熱心，「這種事在台北才會發生」、「可以在台北遇到這種人真不容易」。

►臉蛋細嫩柔滑就靠它

▼女警行經建國南路一段撞見外送員違規，當場開罰單。

▲▼外送員跪女警苦哀「真相影片」曝！霸氣路人塞千鈔　他愣住狂點頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼外送員跪女警苦哀「真相影片」曝！霸氣路人塞千鈔　他愣住狂點頭。（圖／記者邱中岳翻攝）

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