台中慈濟急診室初二現人潮　300人就診逾半發燒...腸胃炎也很多

▲▼台中慈濟初二急診室湧進300名患者，逾半都是發燒。（圖／台中慈濟提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中慈濟醫院初四已恢復正常門診，院方統計從除夕到初三的就診人數，都比平日大幅增加，其中、初二就湧入300人，超過一半都是發燒，腸胃炎比率也不低，醫師提醒，最近氣溫變化大，老人、慢性病人與小小孩須特別注意保暖。

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台中慈濟急診科醫師陳信宏春節期間都在醫院堅守崗位，他表示，本來以為春節前傳出武漢肺炎疫情，急診病人會變少一點，結果跟往年差不多，尤其是初二，病人一直掛進來，10個病人中有一半以上的主訴都是發燒。

陳指出，春節期間，急診四線全開，初二病人最多，平均每位醫師1小時診治超過5位病人，一整天下來每人都診治50多人；小兒科醫師初二、初三加入急診行列，中午到晚間專看18歲以下病人，五線同時進行，仍未能減緩病人就診速度，直到初四，恢復正常門診，急診就診人數才稍降。

因腸胃炎病人掛急診人數也不少，急診科醫師黃正金建議，春節大吃大喝造成的腸胃炎輕微症狀，其實只要讓腸胃多休息、多補充水分，復原的機會就很高，除非是真的很痛，拉肚子脫水到連水都不能喝的程度，否則不必一定要掛急診。

黃正金也提醒，這波流感及其他呼吸道傳染病的傳染力很強，最近又有寒流來襲，早晚溫度變化大，老人、慢性病人與小小孩可能因低溫引發不適，除注意保暖外，最好不要前往公共場合與密閉空間，避免被傳染。

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