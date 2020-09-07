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陸8月美元計出口增9.5%　進口跌2.1%遜於預期

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▲▼商船，貿易，進出口，貨輪。（圖／CFP）

▲新冠肺炎疫情影響今年上半年國際貿易表現。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸海關總署7日公布8月份進出口貿易統計，其中以美元計，大陸8月份出口年增9.5%高於預期、進口跌幅2.1%遜於預期並有擴大跡象；另以人民幣計，8月大陸貿易總值為2.88兆元，年增率6.8%，持續較前七個月回穩。

數據顯示，今年前8個月，大陸貨物貿易進出口總值20.05兆元人民幣，比去年同期下降0.6%，但降幅已較前7個月收窄1.1個百分點。分析指稱，中國大陸對外貿易活動隨疫情趨緩、全球經濟發展進入新常態，需求呈現回暖趨勢。

若以8月單月數據來看，大陸外貿進出口總值2.88兆元人民幣，年增6%。其中，出口1.65兆元人民幣，增長11.6%，進口1.23兆元人民幣，轉跌0.5%，貿易順差4165.9億元人民幣，成長74.4%較多。

8月單月數據以美元計，出口年增9.5%，優於市場預期值7.5%，並較7月的7.2%成長2.3個百分點；進口方面跌幅2.1%，遜於預期值的增長0.2%，降幅也較7月擴大0.7個百分點。

大陸海關總署表示，就內容來看，一般貿易進出口增長、比重提升。今年前8個月，大陸一般貿易進出口12.09兆元人民幣，增長0.5%，占外貿總值的60.3%，比去年同期提升0.7個百分點。

另今年前八月，中國大陸對東協、歐盟和日本進出口增長，對美國進出口微降。前8個月，東協為第一大貿易夥伴，貿易總值2.93兆元人民幣，增長7%，占大陸外貿總值的14.6%；另與歐盟貿易總值2.81兆元人民幣，成長5.3%，占比14%，中美貿易總值2.42兆元人民幣，下降0.4%，占比12.1%。

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