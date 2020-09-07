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全台首波只有1.5萬支！超商開賣罪惡「大腸包小腸」　雙重口感打造全新吃法

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▲▼全家開賣大腸包小腸。（圖／業者提供）

▲全家開賣大腸包小腸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

後疫情時代國旅正夯！瞄準10月即將到來的連假出遊，超商將經典夜市小吃搬出來了，首創這支「大腸包小腸」，將香腸絞肉放進米腸中，打造一口咬下就能吃到雙重滋味的新吃法，9月9日起於於台鐵、觀光地區等近百間門市限定販售，限量只有1.5萬支，售完為止。

全家宣布推出全新熟食，就是這支超邪惡的「大腸包小腸」，與一般將香腸夾進米腸不同，業者將香腸絞肉加進米腸中，每一口都能吃到雙重滋味，香氣滿分，該款將和熱狗擺放在同一區，首波全台限量只有1.5萬支，9月9日起於台鐵、觀光區域等近100間門市開賣，出遊也別忘了來嚐鮮，提醒實際開賣門市將於9月9日在全家粉專公布。

▲▼全家推威力好康卡。（圖／業者提供）

▲全家推威力好康卡。

另，業者也將從9月9日至10月6日推出限量78萬張的「威力好康卡」，張張有獎且每張都有4重中獎區，包括「振興抽一波」區、「百元威力組」區、「加碼贈」區及「異業優惠券」區，其中，振興區可是有3台ŠKODA SCALA汽車、20名KKday國內精選旅遊方案等抽，只要100元就能入手，提醒10月13日前須完成登錄，預計10月底前抽出幸運兒。

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