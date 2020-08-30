不只開火車！台鐵力拼副業 出完「滷排骨鮮食」再推造型便當盒

▲台鐵推出火車圖案便當盒（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局力拼發展副業，推出升級版316不鏽鋼方型便當盒，便當盒上繪製台鐵火車，滿足鐵道迷需求。另外台鐵也持續與全家便利商店合作，加碼推出4款鮮食產品，包括魯排骨麵、滷肉排骨飯、酸菜肉包、經典滷大排等。

台鐵局表示，新販售的便當盒改良以往層盤取出盒蓋就無法扣緊之缺點，讓盛裝便當運用更有彈性。搭贈之提袋不但質感提升，增加口袋設計置物更實用。

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▲不鏽鋼便當盒改良以往缺點。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，銷售304不鏽鋼圓型便當盒至今滿20年，其中，有為火車、車站等特殊活動或節慶製作的各式限量鋼盒，以及發展為系列性的十二代同堂鋼盒，不鏽鋼便當盒向來為熱銷商品，常有民眾一次買2個，1個使用1個收藏。

台鐵局表示，今年推出升級版316不鏽鋼方型便當盒，共有六款設計，包括屏東線、宜蘭線、平溪/深澳線、內灣線、六家線、集集線，首發款為屏東線，主題列車為EMU500型電聯車，繪製高雄至屏東特色：85大樓、下淡水溪鐵橋、大武山、竹田驛站、四重溪溫泉、墾丁、鵝鑾鼻燈塔、鴨子船、大鵬灣大橋及黑珍珠蓮霧。

▲台鐵與全家合作，再推出四款鮮食。（圖／台鐵提供）

台鐵局表示，304不鏽鋼圓型便當空盒-EMU500屏東線組(含托特袋-屏東線款)售價350元；316不鏽鋼方型便當空盒-EMU500屏東線+圓弧袋-屏東線款550元，升級改良鋼盒結構，已於台鐵全通路好評販售中，其他5款鐵道觀光旅遊系列亦將陸續推出。

台鐵另外也與全家合作，推出4款新品鮮食，包括魯排骨麵89元、滷肉排骨飯89元、酸菜肉包35元、經典滷大排49元等，本月26日已上架販售，民眾只要在家門口，就可品嚐台鐵專屬美味。