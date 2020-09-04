老爸帶警回家抓吸毒兒　他愣4分鐘「遷怒飆六字經」下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

台南方姓男子先前有強盜前科，後來又染上毒癮，父親看不下去乾脆「大義滅親」舉報，沒想到他見到兩名警員到場，竟然還飆出六字經遷怒，反而再添一罪，日前被台南地院法官依侮辱公務員罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

▲方父不滿兒子在家吸毒，自行向警方舉發。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，方男2014年間涉犯強盜案件，被台南地院判處3年10月確定，直到2016年10月因為縮短刑期才獲得假釋，但他還是不知悔改，竟然染上毒癮；今年5月28日他在家吸食毒品，被父親向警方舉報，看到吳姓、陳姓兩名警員到場調查，還用台語罵出「X你娘臭XX」的六字經。

方男被逮之後矢口否認罵警察，直到檢察官問訊終結前才說，「我如果有罵警察，應該是酒醉時，他們敲門我罵的，我承認。」

然而，台南地院法官勘驗警員在現場拍攝的錄影畫面，發現方父帶著警員進到屋內，此時方男才剛從床上坐起，父親責怪他不應該吸毒並請警員上銬。但因為沒有查獲毒品無法上銬，警員還開口善意提醒，就在這個時候（約入屋經過4分鐘），方男這才反應過來發生什麼事，並開始破口大罵。

法官認為，方男只是因為不滿父親舉發他吸毒，心生不滿才遷怒警員，考量到他犯後態度不佳，還有毒品、傷害等案件紀錄，最終依侮辱公務員罪判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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