經營停車場全租人！他拿「三角錐」先占位　網曝1絕招：畫好畫滿

▲鄰居以摩托車先行占位。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

許多有車的民眾除了買房，也會先買或租車位，以免每天回家光找停車格就快要崩潰；不過也有人既擔心沒有車位，同時又不願花錢租、買，所以會用私人用品占路邊車位。一名網友就抱怨，她家附近的鄰居時常以機車、盆栽來占車位，整條街的狀況越來越嚴重，已經影響到其他住戶，「能不能有方法可以處理啊？」

這名住在中壢的網友在「爆怨公社」上發文表示，她家附近的鄰居多次以私人機車、盆栽來占車位，但那些地方明明不是私人土地，這樣的行為已經嚴重影響其他住戶的權益了；且一開始只有幾個人這樣，到後來演變成整條街都出現這個情況。

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▲老人家拿三角錐占車位。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO透露，附近還有一個老人家明明自家就有經營停車場，但卻為了賺錢，進而將自己的車子停在馬路邊，且對方為了怕沒占到格子，還會特地先用三角錐來占著，「一種馬路占著就是你家的概念！」

原PO也向記者表示，這種情況已經請警察處理過好幾次，但不是態度消極，就是互推責任，最令她無忍受的是，這條街的附近有國小、國中，但里長卻以「美化市容」為由，放任大家亂放盆栽，導致接送學生的車子都停得很出來，安全性也出現疑慮，「根本沒有美化市容，反而亂七八糟！」

▲街道上的盆栽太多，已經影響到其他居民。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

不少網友看到照片後，也紛紛留言回應，「（打）1999啊！我看過被檢舉的，清潔隊直接開垃圾車來載，還有警察維安」、「像台北市一樣畫格子收費」、「把你的摩托車也移過去，記得鎖龍頭+拍照存證，被移動的話就提告」、「我家附近也有，車開走就把機車停在那占位，那都變成他的專屬車位了」、「你可以去幫他申請畫紅線，畫好畫滿」。

據悉，有些民眾喜歡在公共或半開放空間放置盆栽，如果能有效美化環境當然沒問題，但如果沒有做好維護，導致市容反倒髒亂、衍生其他衛生問題，當有人檢舉並提出證據時，就可能遭到開罰；此外，若在公共空間放置盆栽形成路障、路霸，違者則可依道路交通管理處罰條例第82條，遭罰新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。