以為壓到垃圾袋！熱褲女幫友開車竟碾斃醉漢　慘賠400萬

▲肇事女子供稱以為自己壓到垃圾袋。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸廣東省珠海市一名男子今年1月因為酒醉倒臥在斑馬線上，十分鐘後，一輛白色汽車經過將他輾斃。當地警方循線找到肇事駕駛，發現女子只是幫朋友開車，她辯稱，以為自己是碾到垃圾袋才沒有停車。由於肇事車輛只有最基本的保險，女子最終得自行賠償死者家屬折合超過400萬新台幣的賠償金。

《澎湃》新聞報導，這名男子當天酒過三巡，在馬路上徘徊，一度坐在安全島上，沒多久，男子又搖搖晃晃，跑到馬路正中央，直接躺在斑馬線上。來往車輛見狀紛紛閃避，只有一名熱心駕駛停下車來，在一旁打電話報警。

沒想到，就在熱心駕駛報警時，一輛白色汽車以超過時速80公里的車速出現，沒有閃躲倒在地上的醉漢，直接從他身上碾過，導致醉漢當場死亡。白色車輛事發後也沒有停下查看，直接離開現場。

▲廣東一名醉漢躺在斑馬線上遭輾斃。（圖／翻攝澎湃新聞）



警方事後根據監視器，循線找到肇事駕駛，發現當時開車的女子阿嬌並不是車輛持有者，她供稱，當天是幫朋友開車，以為自己碾到垃圾袋才沒有停下，直到看到滿地鮮血以及現場監視器，才知道自已撞死人。

報交警調查後認為該路段限速為時速70公里，不但超速駕駛，行經路口也沒有減速觀察道路情況，肇事女子應該負事故主要責任，醉漢則承擔次要責任。

報導指出，肇事女子事後多次主動向家屬致歉，協調賠償事宜，最終同意賠償家屬101萬元人民幣，約台幣430多萬。不過，由於肇事車輛保險為最基本的類型，僅能支付約40多萬賠償金，等於幫朋友開車的肇事女子，仍須自行承擔近400萬賠償金。

▲肇事女子事發後並未停車查看。（圖／翻攝澎湃新聞）