中科院9、10日「無限高」飛彈試射　傳增程天弓三型實彈補考

▲三軍聯合火力打擊實彈射擊，空軍防空部射擊天弓三型防空飛彈。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中科院於9、10日進行實彈射擊，最大彈道高度為「無限高」，這被外界認為，是增程型天弓三型防空飛彈試射；對此，軍方雖然不願證實，不過事實上先前2次測試，都未成功攔截靶彈，本次試射也被視為下半年的「補考」。

根據農委會漁業署發佈9月上旬射擊通報，中科院將於9、10、15、16、17日等5天，於台灣東南沿海實施實彈射擊。其中，9、10日的試射，最大彈道為「無限高」，這讓外界認為，應該是增程型天弓三型防空飛彈試射。

所謂天弓三增程型防空飛彈，射程從45公里增程到70公里，也提高抗干擾能力，未來軍方考量進行量產，並且部署於北部地區及重要軍事目標。

有趣的是，在今年其實已經進行2次的試射，但都未成功攔截靶彈，因此本次的試射任務，也被外界認為是下半年的「補考」工作。

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