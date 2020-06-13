遭吳斯懷批屢洩軍事機密「非常愚蠢」　王定宇嗆：那就法院見

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／新北報導

台東縣成功鎮基翬漁港附近及屏東九鵬基地11日晚間傳出巨響，疑似為中科院發射2種飛彈所致，雖然中科院不願證實，民進黨立委王定宇12日卻在臉書表示，中科院昨晚發射的飛彈，正是有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」，引來國民黨立委吳斯懷批評「非常愚蠢」，國防部應嚴查洩密管道。對此，王定宇13日表示，希望吳斯懷自重，「不查證就恣意批評的人那就法院見」。

王定宇12日在臉書表示，中科前晚進行「新型飛彈實彈射擊測試」，分別在台東基翬海邊及屏東九鵬基地，發射靶彈及研測中的新型飛彈，測試「新型飛彈攔截來襲飛彈」的命中擊毀效能。

王定宇說，中科院是以天弓二型飛彈改裝為靶彈，並發射有「台版薩德」稱號的「天弓三型增程型飛彈」進行作戰測試，弓三增程型飛彈能在更高的高度進行攔截。

吳斯懷13日在臉書痛批，這類事情國防部常把話說得模糊，就是不願被敵人摸清底細，結果王定宇屢次公開國軍機密，非常愚蠢，而國防部應嚴查洩密管道。

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，王定宇13日表示，吳斯懷指控他洩密證明了一件事，就是舔共、抱著中國大陸國家主席習近平的腿的人，會自動喪失查證與谷歌的能力。

王定宇指出，有關天宮三飛彈的演習訊息，在12日上午9時各大媒體都已經報導揭露，自己只是在中午12時分享訊息，也都沒有離開媒體報導的範圍，稍微查證一下就會知道。

王定宇說明，天弓三飛彈的性能，在維基百科上都有記載，隨便谷歌一下就有了，吳斯懷不查證就隨意指控別人洩密，事實上已經違反法律，「吳斯懷請你查清楚，該道歉就道歉，否則惡意散播的人，有空的話我們到法院好好弄清楚」。

王定宇強調，像吳斯懷這樣抱著習近平大腿的退將，本來就很讓人看不起了，現在還毫不查證就隨意指控別人，這已經不是能力問題，而是品德問題，「不查證就恣意批評的人那就法院見」，也希望吳斯懷自重。

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