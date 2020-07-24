中科院研究員改裝水耕溫室種大麻　「宿舍24小時亮燈」下場曝光

▲大麻植株 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者林銘翰／台北報導

中山科學研究院驚傳遭毒品入侵，外傳有一名謝姓員工將單身宿舍改裝為水耕溫室，暗中當成毒品大麻農場，收成乾燥後進行販售。對此，中科院24日表示，宿舍管理員於22日發覺異常後即主動查察，發現謝姓員工涉嫌於寢室內栽種大麻數株，即通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場協處，目前涉嫌人已由桃園地檢署聲請羈押獲准。

根據媒體報導，謝姓員工將單身宿舍改裝為水耕溫室，暗中當成毒品大麻農場，收成乾燥後進行販售，中科院接獲舉報後暗中調查，於22日晚間會同憲兵隊前往搜索，發現謝員宿舍內儼如毒品加工廠，當場查獲活大麻13株，以及乾燥大麻菸草及搖頭丸等毒品，此事也驚動國軍高層。

據了解，該名具有高學歷謝姓員工，平常住在中科院單身宿舍內，平常鮮少與同事往來，卻因為用電量異常的高，引起管理人員注意而暗中調查，經過長期觀察後，發現謝嫌行為神秘，宿舍24小時都亮著燈，而且不願讓管理人員進入宿舍訪查，因此懷疑他從事不法行徑。

對此，中科院24日表示，22日下午於龍潭地區院外單身宿舎，經宿舍管理人員發覺謝姓員工寢室異常即主動查察，發現謝姓員工涉嫌於寢室內栽種大麻數株，即通報桃園憲兵隊及龍潭分局鑑識小組到場協處，目前涉嫌人已由桃園地檢署聲請羈押獲准。

中科院強調，針對謝姓員工疑於生活區裁植大麻，中科院除了秉毋枉毋縱原則，依法究辦，也將檢討辦理解僱汰除，後續並加強員工反毒教育，避免類案再生。

其他人也看了這些...

►論文抄襲風波！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

►李眉蓁放棄中山碩士學位 江啟臣「我無法接受學術抄襲」：支持她勇敢面對錯誤

►李眉蓁落淚盼止血！講到「放棄學位」哽咽 401字聲明+2度鞠躬道歉

更多熱門新聞...

►李眉蓁淚崩宣布放棄碩士學位 吳益政：承認錯誤需要勇氣

►李眉蓁主動放棄學位 柯文哲：無法單方面拋棄、所有紛擾要回歸制度本身

►趙天麟：李眉蓁「別小看高雄人」…得承擔論文風波後座力

►振興一下我們的美麗