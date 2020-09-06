捷運上廁所20分鐘！一開門「多人緊張關切」　他嚇爆：上太久嗎

▲待在廁所太久可能會被清潔人員關心。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

在捷運站上廁所竟然還會被關切，一開門就有義交在門口等？一名網友表示，他今天在捷運站使用洗手間約20分鐘，結果出來的時候發現有人在門口等他，連清潔阿姨都面露緊張地關心，害他覺得壓力很大，「原來捷運站方人員會記客人進去多久哦？」

原PO在PTT表示，當時廁所內沒有什麼人，很多間都是空的，他也確定沒其他人在排隊，於是「在捷運上廁所20分鐘，划（滑）手機等朋友」，想不到一沖完水開門，眼前景象讓他楞了好幾秒，清潔阿姨與義交竟然圍在廁所門口等他出來。

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▲站方是出於安全考量才主動關心。（示意圖／資料照）



他尷尬地問，「上太久嗎？」清潔阿姨回了一句「對啊！」旁邊的義交則是確認他沒事後，突然鬆了一口氣看起來放心許多，這時他才知道，原來自己待在廁所太久會被站務人員關注，雖然站方有可能是擔心他安全，但他對於自己被關切仍感到十分意外。

網友指出，以前發生過有心人士在廁所做壞事的情況，曾經有人在超商廁所吸食毒品，甚至做出危及生命安全的舉動，有可能是清潔阿姨剛好要掃廁所，發現原PO待在廁所的時間有點長，才會請站務人員來關心。其他人也有過類似經驗，「有被提醒過，就還沒拉完一直來問」、「超商廁所待太久，有可能被懷疑吸毒報警」、「 1.怕人輕生 2.怕有人在裡面約砲 3.阿姨要打掃」。