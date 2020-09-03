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社會 社會焦點 保障人權

早上搶廁所互嗆…弟稱「怕到去看身心科」告哥恐嚇　結局超傻眼

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▲廁所（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲弟弟搶廁所與哥哥吵架提告恐嚇，但法官勘驗影片，認為弟弟不是很害怕的樣子，判哥哥無罪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者羅志華／台北報導

新北朱姓兄弟於2019年10月間早上，因搶廁所起糾紛，哥哥不甘弟弟在外催促，在廁所內嗆「你信不信我送你上路」等語，引弟弟不滿提告，檢方依家暴恐嚇罪嫌起訴；北院認為，弟弟在爭吵當下，拿手機拍攝挑釁，與害怕的表現不符，自承受害後的部分影響，也與事實不符，判哥哥無罪。

弟弟控訴，他案發時因趕上班要用廁所，向在裡面的哥哥問「你還要多久」，不料哥哥竟怒嗆「你信不信我送你上路」、「送你上黃泉路」、「你等死吧」等語，讓他感到害怕，不僅不敢回房與哥哥同睡，更因看身心科吃藥，導致上班遲到。

哥哥表示，當天他在廁所裡，弟弟在外催促，兩人一來一往就嗆了起來，弟弟在過程中聲音逐漸加大，也不斷挑釁。

法官勘驗影片，見兄弟倆爭吵時，弟弟語氣平順表示，「你要怎麼樣，我現在超害怕的耶」、「我好害怕喔，怎麼辦，我超害怕的你知道嗎？」，父親則一直在旁勸架，認為弟弟並沒像控訴的那樣，都是乖乖挨罵、很害怕的樣子。

至於弟弟所稱因害怕求診身心科、不敢回房睡覺、吃藥導致上班遲到等狀況，法官調查，弟弟在審理前2天才去看身心科，遲到的狀況，也是在吵架後好幾個月才發生，綜合種種情狀，認為弟弟所提證據，不足證他受哥哥恐嚇後害怕至今，判哥哥無罪。

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