只看到綠燈...西濱清水段橋下紅綠燈被遮　「給誰看」用路人心驚

▲西濱快速道路清水段橋下路段，紅綠燈遭橋墩橫梁遮蔽，只看得到綠燈。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

紅綠燈只看得到綠燈！西濱快速道路清水段橋下港埠路、民族路口紅綠燈，遭橋墩衡量擋住紅、紅燈，用路人只看得到綠燈，影響行車安全，也搞不清楚到底給誰看。公路總局第二養護工程處台中段致歉並坦言這情況已久，至今未接獲民眾反映。由於紅綠燈礙於法規無法再降低，將會勘往前移置紅綠燈，讓用路人都看得到。

位於濱海快速道路下方的清水區港埠路三段、民族路二段路口，由於車道寬達40公尺，現場紅綠燈也設有左轉專用燈，以利用路人行車安全。卻有民眾發現，港埠路上設置的紅綠燈高度，幾乎快被橋墩橫梁遮住，用路人只看得到綠燈，其他黃燈、紅燈及左轉燈都看不到，十分危險。裝紅綠燈卻不給看，這情況也已維持多年，卻沒看到相關單位改善處理，讓駕駛經過該路口都膽戰心驚。

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▲▼公路總局二工處表示將盡速會勘移置紅綠燈。（圖／翻攝Google Map）

公路總局二工處台中段表示，該路口號誌考量現地公路線型、橋梁結構及需靠近路面停止線等條件綜合評估設置，符合道路交通標誌標線號誌設置規則。但因為號誌燈箱有高度規範，遭橋墩遮蔽，前方上游路側設置輔助預告號誌。該路口下游也設置遠端號誌，截至目前該路口號誌運作尚正常，養護單位並未接獲相關陳情案件。

台中段說，為避免民眾疑慮，已立即研擬改善措施，短期先關閉北向近端號誌燈，並責請廠商盡速辦理近端號誌移設至橋墩柱前，讓用路人可更明確察看號誌燈，維護大眾道路使用安全。

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