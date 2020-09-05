養身館同事吃飯「掉飯粒」　他推人壓肩勒頸...強制罪判罰4萬

只因同事吃飯掉飯粒，男子觸犯強制罪，判罰4萬元。（圖／達志／示意圖）

記者李忠憲／台中報導

台中知名養身館工作的楊姓男子，見吳姓同事吃飯掉飯粒在桌椅上，口角後竟動手推人、勾脖、壓肩，不顧吳男提醒行為已妨害自由，最後在吳男一再道歉才放手。台中高分院審結認為，楊男觸犯強制罪明確，原審判他40日拘役，可易科罰金4萬元妥適，駁回上訴。

判決書指出，楊姓男子與吳姓男子是台中市某一家吳神父養身館的同事。2019年10月某晚，吳男在養身館2樓洗衣間吃飯，飯粒不小心掉到桌椅上沒有清理，被楊男發現，雙方因此開始爭吵。

楊男竟將吳男用手推到陽台處，在用手勾住吳的脖子將他架回洗衣間，同時用手壓制吳的肩膀讓他靠牆站。他一邊問吳為何要造成他人困擾，一邊阻止吳離開。吳當下告知楊這是妨害自由，見對方不理會，他為求脫身，只好一再道歉，中間還有同事來勸和，楊最後才放開讓他走，吳隨即到警局報案控告楊男。

楊男否認有強制吳男的行為，辯稱當時吳男先有挑釁動作還瞪他，才推他到陽台，之後發現陽台有一把剪刀，才又將他拉進走道間。過程中吳一直都有在掙扎，他並沒有刻意勾住他，過程中他有勒到，但沒有故意不讓他離開，做這些動作是避免吳拿利刃傷害他等。

台中地院勘驗現場監視器畫面，可知吳男確實有表示要離開卻無法自由離開。楊男雖是要求清理桌椅飯粒，但使用強暴手段已超過社會相當性範圍，堪認行為具備實質違法性。審酌楊男仍矢口否認犯行，賠償無共識未達成調解，依強制罪判處40日，易科罰金4萬元。檢察官認為判太輕上訴，台中高分院審結認為原審判決適當，駁回上訴。全案定讞。

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