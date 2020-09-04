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美偵察機飛入南海「訊號消失」　陸：疑使用「虛假電碼」又換回

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▲▼美偵察機飛入南海「訊號消失」　陸：疑使用「虛假電碼」又換回。（圖／翻攝「南海戰略態勢感知」）

▲美軍偵察機被發現飛入南海，接著訊號消失了數小時。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國多架軍機3日現身南海，北京大學「南海戰略態勢感知」計劃平台認為，當日美軍一架RC-135W電子偵察機疑似採用的虛假電碼進入南海，在回程時才又改回真實真實電碼。

「南海戰略態勢感知」指出，當日上午8時多，一架電碼為07675C的飛機經由巴士海峽空域進入南海，接著訊號消失，下午3時多，信號短暫出現後再次消失，繼而幾乎同一位置出現了電碼為AE01CE的美空軍RC-135W電子偵察機。

「南海戰略態勢感知」推測，上午的07675C就是RC-135W採用的虛假電碼，在回程時「現形」。

▼美軍RC-135W偵察機。（圖／USAF）

▲美國空軍的RC-135W近期頻繁在台海周邊空域出現。（圖／USAF）

根據香港《南華早報》報導，這並不是美方首次使用非常規方式在南海進行活動，美軍偵察機近期就曾在南海上空以民航客機作為掩護。

對此，大陸《航空知識》主編王亞男認為，如果有民航飛機接近中國領空，在進入管制區內，第一時間民航系統就會有雷達應答機的接收訊號，知道這架飛機進入管制區，也就是說該飛機的訊息早就在監控範圍內，「不管是美偵察機刻意偽裝成民機，或是在雷達應答機上做手腳，主觀上都對美軍抵近偵察行動增加了風險性，會導致嚴重後果，比如軍機的真實身份一旦被甄別，無法判斷對方的防空火力會不會開火。」

另外，「南海戰略態勢感知」還提到，同日上午還有1架KC-135R加油機從關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛，長途奔襲前往南海上空為美軍機提供空中加油，這並不常見，可能是在進行特定的磨合演練。

▼南海戰略態勢感知認為，美軍使用了虛假電碼。（圖／翻攝南海戰略態勢感知）

▲▼美偵察機飛入南海「訊號消失」　陸：疑使用「虛假電碼」又換回。（圖／翻攝「南海戰略態勢感知」）

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