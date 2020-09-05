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85歲阿嬤堅持獨居「不想給媳婦壓力」：母湯啦！也是別人家女兒

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手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友分享了85歲阿嬤堅持獨居的故事，引發網友熱議（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

台北市一名女子疑似因為婆媳相處問題，在臉書留下「我的婆婆殺了我」為開頭的文章，接著想不開輕生，引起網路熱議。不過卻有網友分享了一位85歲阿嬤的故事，堅持獨居不願意跟兒子同住，擔心給媳婦壓力，讓這位網友不禁直呼，「同理心好婆婆難得」。

原PO在臉書社團「爆系故事館」指出，很多人關注婆婆逼媳婦想不開的故事，很巧在工作上遇到一個老婆婆，開啟他對這件事的觀點，這位婆婆85歲，實際年齡看起來耳聰目明，婆婆的先生去世三年多，她至今都一個人獨居。

請繼續往下閱讀...

原PO問，「這麼大歲數獨居生活自理方便嗎？」婆婆說她可以啊，生活可以自己煮，兒子女兒帶孫子來了，她一個人也可以巧手煮一大桌張羅，她甚至還懂用智慧手機，捷運公車如何轉乘也都非常清楚。

原PO問，「妳不考慮跟媳婦孫子們一起住比較方便？」婆婆回答「母湯啦！以前就沒和他們住在一起，現在更不要用老了藉口要求跟兒子媳婦住一起，給媳婦壓力怎辦呢？」

婆婆強調，「我啊，以前是小女兒，娘家很疼我，結婚生子後，婆婆也很疼我，為什麼我不把這樣好習慣傳承下去為難媳婦呢？她也是別人家女兒啊。」

網友對於這個故事回應表示，「如果每一位成為婆婆的女人都這樣想就好了」、「真的不能惡性循環⋯這個婆婆好棒」、「婆婆說得對，分開住真的是最好的抉擇！」、「老婆婆好明理，真的看的非常通透」、「我自己將來也要當這樣子的好婆婆」、「由這個例子可以看出很多錯誤的觀念和行為與年紀無關，但和一個人的「心態」是息息相關的！」

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