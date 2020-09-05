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85歲婆婆堅持獨居！「不想給媳婦壓力」：同是別人女兒

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手,婦人,老婦人,老奶奶,皺紋,雙手,老婆婆,阿嬤,奶奶（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲能遇到好婆婆是一件很難得的事情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

北市一名張姓女子疑因婆媳問題走上絕路，生前在臉書寫下血淚字句控訴「我的婆婆殺了我」，消息曝光後震驚各界，也引起不少關注。一名網友因為工作原故，認識一名85歲身體健康的婆婆，因為怕給媳婦壓力，堅持不和兒子居住在同一個屋簷下，讓他忍不住直呼，「有同理心婆婆好難得！」

原PO在臉書社團「爆系故事館」發文，婆婆的先生去世三年多，現在獨自一人居住，關於生活打理方面自己處理的很好，平常還會自己煮飯，也懂得用智慧型手機，就連搭捷運、公車都沒問題。原PO也好奇問婆婆，為何不考慮跟媳婦孫子住在一起，大家可以互相照應。沒想到婆婆卻回答，「不行啦！以前就沒有跟他們住在一起，現在更不要用老了當藉口，要求跟兒子媳婦住一起，給媳婦壓力怎麼辦？這樣彼此都比較自由，不會產生誤會。」

請繼續往下閱讀...

▲▼老年人,老人,老婆婆,婦人。（圖／翻攝自pixabay）

▲85歲婆婆開明的想法，令許多網友羨慕。（示意圖／翻攝自pixabay）

婆婆接著說，當時孫子要生男生還是生女生，也都沒有特別要求，只要小孩平安健康就好，「我年輕的時候，娘家也很疼我，結婚生子之後，婆婆也很疼我，為什麼不把這樣的好習慣傳承下去呢，為什麼要為難媳婦呢，她也是別人家的女兒阿！」原PO聽完這一番話後心有戚戚焉，「現在好人不多了，有同理心的婆婆更是一件難得的事情。」

許多網友看完後，都非常希望家中能有這樣開明的婆婆，「到底有幾個婆婆能做到這種觀念」、「希望這種好婆婆可再多一點」、「就是女人何苦為難女人，分開住比較自由」、「因為有顆年輕又開放的心，難怪到了這個歲數，仍然可以耳清目明，健康快樂」、「人心肉做的，只要真心對對方好，對方總會感受到的」。

也有許多網友分享自己遇到的好婆婆，「我婆婆也對我很好，每次回婆家都像回娘家，婆婆煮飯給我吃，我洗碗，不過大多都是我公公去洗，還幫我們帶小孩」、「或許是我從小沒媽的關係，我婆婆真的把我當女兒，真心感謝我婆婆」、「婚前跟老公婆婆同居4年，老公家人都對我不錯，才決定結婚，婚後老公家人只有更好，真的嫁對好的婆家人，什麼都不是問題」。

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