不爽被按喇叭…他火大開嗆！下秒遭「熊貓」瘋狂5爆擊　下場慘曝

記者陳韻如／新北報導

新北市三峽1日晚間發生街頭鬥毆案件！一名姚姓男子突然站在文化路中央試圖攔下公車，而一名李姓外送員送餐途中恰巧行經該處，於是按喇叭示意，孰料姚男卻開口嗆聲，雙方因此爆發激烈肢體衝突，李男不斷將姚男往路中央推，畫面相當危險。目擊民眾見狀立刻報警，而警方到場後立刻阻止，避免衝突擴大，事後也將雙方帶回究辦。

▲熊貓跟路人街頭爆發肢體衝突。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，事發當時李男正在送餐途中，行經三峽文化路時，姚男突然從右邊竄出攔公車，擋住他的去路，而李男當下見狀立刻按下喇叭示意。孰料，姚男卻突然暴怒嗆聲，李男因此氣不過下車與對方理論，雙方爆發激烈衝突。

▲雙方衝突越演越烈，民眾見狀立刻上前制止。（圖／記者陳雕文翻攝）

透過畫面可以看到，當時有不少民眾前往勸架，但李男仍氣不過不斷大力猛推，一路將姚男推到路中央，而當下仍不斷有車向前，畫面相當危險，目擊民眾只好趕緊報警。

警方獲報趕抵現場後，雙方瞬間安靜停手，而李男一見到警方立刻喊冤，自己指示按喇叭示意而已，沒想到卻遭姚男嗆聲，接著反控對方先動手。警方事後將雙方帶回調查，全案將依違反社秩法第87條第1項送辦。

▲警方到場後將雙方帶回，全案將依法送辦。（圖／記者陳雕文翻攝）

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