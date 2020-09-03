熊貓滿街跑！他質疑UberEats廣告失策　網曝粉紅只有「這點」贏

▲兩大外送平台競爭相當激烈。（圖／記者林悅翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

外送食物平台近年來業績攀升，越來越多人依賴外送美食服務，只要動動手指，就有美食送上門前，再搭配每個月的免運活動，依賴外送的程度也越來越高。有網友發現，路上UberEats的外送車越來越少，反而都是粉紅色的熊貓（FoodPanda），讓他質疑「拼命找人拍廣告，好像沒什麼幫助？」

原PO在PTT以「UberEats是不是被熊貓壓在地上磨擦」發文，發現身邊的人，還有辦公大樓裡的人員大部分都叫熊貓外送，在路上也幾乎都是熊貓外送，「UberEats拼命找大咖明星拍廣告，好像沒什麼幫助」。

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▲許多網友認為，UberEats有良民證，素質真的比較好。（圖／記者湯興漢攝）



貼文一出後，許多網友認為哪個便宜就點哪個，「熊貓現在有優惠阿」、「就哪邊在推活動就哪邊多一點啊」、「沒優惠後就沒人了」。也有其他網友表示，「感覺UberEats在雙北比較做得下去」、「熊貓的外送預估時間很騙」、「覺得UberEats的合作餐廳普遍比熊貓好吃」、「台北以外的縣市就熊貓比UberEats還多店家可選啊」。

大部分網友都提到，論價錢熊貓比UberEat還便宜，但是素質卻沒有UberEats好，「熊貓沒貨到付現，且服務素質落差大」、「UberEats走高質感，但熊貓就賤價競爭啊」、「熊貓素質超低的，懷疑很多是綁票集團兼差」、「熊貓不用良民證 ，素質差很多」、「寧願多付一點給UberEats，熊貓外送狀況有夠多」。

外送平台UberEats先前就曾邀請蕭敬騰和盧廣仲擔任第一波廣告代言人，而後又請了蔡依林與林美秀為品牌代言，最近更請到林志玲及伍佰跨足合作，其中廣告經典台詞「今晚想來點...」，更是成為家喻戶曉的口頭禪。