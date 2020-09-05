陸國際服貿交易會開幕　習近平：擴大優質服貿進口

▲習近平在開幕會上透過視訊致詞。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

2020年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會4日在北京開幕，大陸國家主席習近平透過視訊致辭表示，中國將堅定不移擴大對外開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，推進服務貿易創新發展試點開放平台建設，繼續放寬服務業市場准入，主動擴大優質服務進口。

習近平在會上提出3點倡議，包含共同營造開放包容的合作環境、共同激活創新引領的合作動能，以及共同開創互利共贏的合作局面。

習近平表示，中國將堅定不移擴大對外開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，推進服務貿易創新發展試點開放平台建設，繼續放寬服務業市場准入，主動擴大優質服務進口，「中國將積極順應服務貿易發展實際需要，推動多邊、區域等層面服務規則協調，不斷完善全球經濟治理，促進世界經濟包容性增長。」

習近平提到，中國將拓展特色服務出口基地，發展服務貿易新業態新模式，願同各國一道，加強宏觀政策協調，加快數字領域國際合作，加大知識產權保護，積極促進數字經濟、共享經濟等蓬勃發展，推動世界經濟不斷煥發生機活力。

習近平指出，中國將充分利用中國國際服務貿易交易會、中國國際進口博覽會等各類平台，推動開展政策和經驗交流，建立和培育政府間、國際組織、商協會及企業間多樣化夥伴關係，支持組建全球服務貿易聯盟，不斷形成更多務實合作成果，使各國人民共同享有服務貿易增長成果。

習近平強調，為更好發揮北京在中國服務業開放中的引領作用，將支持北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，加大先行先試力度，探索更多可複制可推廣經驗；設立以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特徵的自由貿易試驗區，構建京津冀協同發展的高水平開放平台，帶動形成更高層次改革開放新格局。