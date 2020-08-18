農曆七月可以「送肉粽」？民俗專家：當然不行！後果自行承擔

▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者唐詠絮／彰化報導

竹北17日舉辦「送肉粽」儀式，農曆七月可以送肉粽嗎，民俗專家廖大乙對此表示，當然不行，七月鬼門大開，連王爺廟關大門都視而不見，要讓它們盡情歡樂，一旦招回一群看戲的好兄弟跟著回家，「請神容易送神難」，事情有個萬一，那後果喪家可就得自行承擔了。

廖大乙在接受電訪時指出，七月包括婚喪喜慶入厝全部諸事不宜，當然也包含送肉粽，原本喪家要朝來吉祥，送肉粽的結果，也會把一票好兄弟全引進門；他也說自己的親哥哥就是因為不信邪，選在七月結婚，結果6年後以離婚收場，也提醒民眾千萬不要鐵齒，一定得跳過7月。

廖大乙也說，今天子時就是農曆7月，晚上就不要出門逗留，最好身上隨身帶著一顆「橄欖子」護身，兩頭尖尖放在身上，好兄弟一定不敢近身：其次太陽下山後要外出最好戴上帽子保護自己的靈，尤其身體不好的民眾，一定要記得。

除此以外，廖大乙也說，七月的禁忌很多，除了不要在戶外曬衣物、不要隨便大小便外，更不能吹口哨，走路也不要將手插在口袋裡，避免穿著黑白色系衣物，如果非得一定要外出，深夜子時前一定要返家，也盡量不要到水邊嬉戲，平平安安度過這一個月。

廖大乙說，七月是一年一度的植福月，更是由衰轉好運的大好日子，也建議民眾不妨布施勤做功德，將會為自己未來帶來好運氣。

►「美白神霜」夏日靠它養出白嫩肌