鬼月「送肉粽」！彰化溪湖22日晚間有一場　法師提醒：準備一支新掃把擋煞

▲農曆7月4日彰化溪湖鎮要舉辦送肉粽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今(18)晚子時邁入農曆7月，彰化溪湖鎮某里將於22日晚間將舉辦送煞(送肉粽)儀式，路線將沿著二溪路往草湖方向，還要附近住戶緊閉門窗、不要外出、門口放隻新掃把，作為擋煞用，公告一出知名的民俗專家廖大乙對此說，農曆7月神明都放暑假去了，除非真的有神明允諾，否則在農曆7月送煞真的不宜。

傳統的「送肉粽」習俗，最早期時盛行於彰化鹿港等沿海地區，又稱「送煞」、「喫麵線」，迄今已有百年歷史。早年相傳，死者如果是自縊、上吊身亡，死後積累的怨氣太重，陰魂會徘徊在陽世尋找下一個替死鬼，因此當地廟宇必須舉行法會消除死者煞氣，鋸下其上吊的橫梁、樹枝，並將繩索送到海邊燒掉，藉由廣闊無量的大海祛煞。

▲知名民俗專家廖大乙說農曆7月送肉粽真的不宜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

廖大乙說，一般而言，「送肉粽」儀式大多選在夜深人靜時舉行，並祈死者超生，生者獲福的含意，農曆七月，神明王爺全部關起廟門，讓好兄弟快快樂樂放暑假，如果要依照習俗，就應該避開農曆七月，而新掃把雖然可以除煞，但也得要有神明加持，萬一送煞結束卻迎回來一群好兄弟，因此強烈建議，「真的不要」。

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