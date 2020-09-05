快訊／瘦肉精美豬殘留容許量出爐！開放豬腸等「其他可食用部位」

▲衛福部長陳時中說明開放含瘦肉精美豬、30月齡以上美牛議題，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

我國宣布將於明年元旦開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛，衛生福利部今（5）日由部長陳時中召開記者會公布豬肉萊克多巴胺殘留容許量，參考國際食品法典委員會（CODEX）為豬肉、豬肝、豬腎及豬脂肪等部位訂定標準，也另訂定其他可供食用部位如豬腸、豬肺等殘留標準為0.01ppm。

萊克多巴胺美豬將開放進口，根據政府規劃相關執行程序，衛福部應於9月4日預告最大殘留容許量，13日進行公告，並於明年1月1日生效，不過由於專家報告等評估程序，預告時間延至5日，並由陳時中召開「美牛開放、美豬訂定容許量及清楚標示，安心自由選擇記者會。

請繼續往下閱讀...

國際食品法典委員會（CODEX）在2012年7月針對豬肉、豬肝、豬腎及豬脂肪訂定標準，分別是肌肉0.01ppm、肝0.04ppm、腎0.09ppm、脂肪0.01ppm，至於國內標準這四部位僅腎臟較嚴格，訂定殘留容許為0.04ppm，其餘比照CODEX。值得注意的是，本次也訂定其他可食用部位包含胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等殘留容許量0.01ppm。

衛福部強調，該容許量是依據國人攝食量，並考量坐月子期間食用豬腎、豬肝等飲食習慣，並參酌資議會專家學者訂定，比國際更為嚴格，符合標準豬肉產品安全無虞。