學生、軍警不吃美豬！陳時中苦笑：我沒說要帶頭吃，我是不得已的

▲阿中部長在記者會被問到「帶頭吃美豬」他苦笑說：我是不得已的。（圖／記者張榮恩攝）

記者李佳蓉／綜合報導

衛福部今（5）日公布瘦肉精美豬殘留容許量，其中國際食品法典委員會（CODEX）有訂定萊克多巴胺殘留標準的豬肉、豬脂、豬肝、豬腎四部位，國內標準僅有腎臟較國際嚴格，其餘比照。衛福部長陳時中被記者問及教育部指出學生膳食不會食用美豬，國軍、警消亦同，被問到帶頭吃美豬，他苦笑著說：「我是不得已的。」

總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，以及放寬美牛來台，不少學校傳出反對聲浪，憂美豬牛會混進學餐，雖教育部第一時間函請各級學校供應膳食，「一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材」，但仍遭批政策荒唐，教育部回應，學校營養師會本於專業開立菜單以國產肉品為主，少用加工品。

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教育部說明，8/28已函請各級學校供應膳食，一律採用國內在地豬肉、牛肉之生鮮食材，且依學校衛生法規定，以加強學生之在地食農教育，了解食材來源，理解在地食材與飲食文化；國防部也表示國軍伙食依照副食品供應站採購標準作業，以維護官兵健康為考量，食品採購安全案照時安規定，不會低於現在標準。

衛福部長陳時中在今日記者會中被記者問到對於教育部、國防部、警政署都說不會吃美豬，「你帶頭吃了，你覺得中央自己鬧內鬨嗎？」他則苦笑回應，「我也沒有說我要帶頭吃，我是不得已的。」吃東西要有2大考量，一個是要好吃，依照國家訂定的標準可以安全食用；第2則是價格問題的競爭關係，「我想相對有很多單位裡有他們的考慮，當然是他們的選擇，我們不能強迫他們一定要買。」

▲▼美豬瘦肉精殘留許可量。（圖／食藥署提供）