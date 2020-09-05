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從IBM到特力集團都展現韌性！童至祥以女力勇闖男性為主的商場世界

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▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

當提到董事長、執行長、總經理等高階職位時，多數人腦中浮現的，絕大部分會是西裝筆挺、意氣風發的男性掌權者。因此，曾任台灣 IBM 總經理、特力集團執行長的童至祥 Sophia ，就像一道堅強的女力，勇闖以男性為主的商場世界。

從外商公司走回台灣本土企業，再從本土企業退休深入新創圈的培育耕耘，Sophia 以始終如一的認真堅定，將高階經理人的高度和女性獨有的溫暖韌性融合得淋漓盡致。問她如何在「雄性稱霸」的職涯走出自己的路，她語帶柔和地說：「人有『選擇』的自由，我們可以『選擇』自己要成為什麼樣的人啊！」

不畏男尊女卑刻版印象，步步朝理想的目標前進

▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲從外在到內在，Sophia 散發的是獨有的自信和價值觀。（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

或許是受從事教職的雙親影響，Sophia 從小就對「平權」懷有認同感，深信只要自我心智夠堅強，女性同樣能在職場上發光發熱。自台大外文系畢業後，Sophia 先是教了一年書，1981 年便考取台灣 IBM，前後負責行政、系統、品管、業務等相關工作，並陸續接任大中華區各事業部總經理，再到台灣 IBM 總經理。

2009 年，Sophia 進入特力集團擔任執行長一職，期間建立一套完整的制度系統，帶領品牌轉型、整合創新組織，讓特力貿易和特力屋零售締造佳績，年營業額逾 350 億元；11 年來，企業不僅獲獎無數，成為國內屈指可數的成功品牌，更獲得歐美眾多大型零售商的肯定。

別小看挫折，那是鍛鍊心智的最佳途徑

▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲漫長的職場人生中，偶有辛酸、有淚水，而 Sophia 始終抱持著正向的心態面對每一個職位挑戰。（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

30 幾年的職場生涯，Sophia 持續以明確的方向，奠定一層又一層的里程碑。只是，在光鮮亮麗的外表下，要說完全沒有挫折，根本就是天方夜譚。

Sophia 分享，過去在 IBM 接任主管職時，不管是對上頭主管的期待、對團隊的帶法，甚至回歸自我本身對職務的看法，當下並不見得是滿意的，總想急著挑戰，證明自己能做到、做得更好，因此只要結果不如預期，挫折感便會更深。或者進入特力集團初期，有位主管就曾直接了當地對她說：「妳又還沒做出成積，我們憑什麼要聽妳的？」

▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲Sophia 覺得，人往往在事情的當下無法體會蘊藏其中的真理，但隨著時間歷練，總有一天會明白上天的美意。（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

面對種種來自個人或是外界的質疑，Sophia 坦言也曾經生氣、氣餒過。然而，隨著負責的範疇越廣、接觸的人脈越多，她漸漸發覺「過程必藏有上天美意」的意義，即使當時心裡不是這麼想的、或者認為在浪費時間，但如今再回頭看，Sophia 反倒感謝這些挫折讓她嘗到失敗與不如意的滋味，因為「凡走過必留下痕跡」，挫折是最好鍛鍊心智的時候。

將選擇權拉回，學習別讓他人影響自己

▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲「高寬廣亮」是 Sophia 的座右銘，也是她時時提醒自己待人處事的基本原則。（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

身為 IBM 在台成立 50 年的第一位女性總經理，在商場上少數的女性高階經理人，Sophia 的舉止、身段，沒有一絲自負或高傲，取而代之的是「高寬廣亮」的待人道理；格局要「高」、視野要「寬」、心胸要「廣」、為人要「亮」，透過四個「提升」意味強烈的文字，時時提醒自己，要求自己成為更好的人。

此外，若要跳脫大眾對女性領導者「難溝通」、「情緒化」的錯誤觀點，必須要先找回「選擇」的自由。Sophia 強調，人貴為萬物之靈，與其他動物最大的不同，在於我們有選擇的自由：可以選擇情緒、選擇快樂、選擇要不要受影響；面對負面的心情和或耳語，一開始應先反思是否有做錯的地方，不對就要勇敢接受、試圖改善，如果確認自己沒有問題，那又何必讓自己陷入難受的情境中呢？再者，很多當下覺得天崩地裂的事情，隨著時間拉長便顯得沒那麼重要，既然如此就不要讓人輕易影響你的權利，練習選擇、練習成為想要成為的人。

成立女董學院，用豐厚經驗培養下一代女力

▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲私底下的 Sophia 熱愛運動，每週皆安排固定的行程，鍛鍊自己的身心靈。（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

2020 年初，Sophia 卸下特力集團執行長身分，希望能在有限的人生裡，創造出不同的價值，第一步便是於女董事協會（WOB）中創辦「女董學院」，將透過課程的設計提供女性不論在創業、公司上市櫃、進入董事會，或者二代三代順利接班，都能得到多元的資源協助。

身為女董學院執行長，Sophia 相信「女力」絕對是未來企業中不容小覷的趨勢！女董學院與市場上其他開班課程、加速器最大的不同，在於 WOB 團體中成員們的寶貴經驗，由女性領導女性，並針對不同的性質、產業細分，化作 10-15 人的菁英班，提供講座分享、企業參訪、海外交誼、多對一品牌分析等豐富課程，使女性領導者能快速成長，進而將個人品牌昇華，被更多人看見！

▲女董學院執行長童至祥。（圖／女子學）

▲透過每年 WOB「剛柔並濟大未來」論壇，Sophia（右六）期望女性領導者都能找出屬於自己的方向。（圖／John Yang攝影、童至祥提供）

隨著女董事協會 2020 年「剛柔並濟大未來」論壇即將登場，Sophia 也鼓勵時下女性，要趁著年輕，勇敢跨出舒適圈、接受沒有碰過的挑戰：「人生中一定要選出一兩件事情，是可以 100% 堅持下去的。」Sophia 認真地說，堅持乍聽之下是約束，其實能讓我們相信自己的毅力和能力，反而會帶來更多自由；用年輕的本錢追求希望，即使挫折也學到經驗，再多一點果斷，這個社會看待女性勢必會有截然不同的角度！

延伸閱讀：

答應客戶的事情，我一定會做到！剖析彥星．喬商總經理劉安立創業 40 年的心法：「創造自己被利用的價值」

比起嚴厲的鞭策，更應該好好愛自己。百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧：「你屬於你自己，並不受任何角色的羈絆！」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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