USERWATS營運長簡瑞瑩用初心點亮未來！開創夜燈市場的隱性需求

▲（圖／艾葳精品婚紗）

每回見到「USERWATS 智能燈具專家」營運長簡瑞瑩 Jill，都覺得她是位親切有禮的鄰家大女孩。看似開朗、熱情的她，很難想像在笑容的背後，其實肩負著二代事業的巨大壓力與責任。

將25-30歲堪稱少女最精華的時期，全都投注在 USERWATS 的 Jill，輕快語調下，傳遞瞬間的思考與邏輯整合，說起話來有條不紊，眼前這位與生俱來的創業家，骨子裡流著奔騰的創新血液，而 USERWATS 正是她的第一個起飛點。

從零開始學習，穩紮穩打奠定品牌基礎

▲大方親切的 Jill，骨子裡有股不服輸的毅力，讓她能持續勇闖創業路。（圖／艾葳精品婚紗）

問起 Jill 的創業初心，她認真地說：「我是某天突然驚覺自己正走在創業的路上！」時間回到大學畢業那年，Jill 反覆糾結該自我闖蕩，或者承襲家業，而最後讓她選擇後者的原因，在於一份全新的挑戰。

由於過去 30 年，父親一手開創的工廠事業皆以代工為主，隨著市場變動和世代更迭，逐漸發現行銷與品牌的重要，這使 Jill 燃起了鬥志，期盼透過自身能量帶入「創新」理念，打造新的事業體。目標確認後，Jill 隨即投入全身心力，不僅花了一年的時間待在中國工廠，了解產線和工廠規模，也積極跑客戶、應酬，讓自己站在最前端，為的就是不想落人口舌，認為只是個空領薪水的二代。

走過摸索期，挖掘夜燈和情境燈的隱性需求

▲回想起創業初期的點滴，Jill 覺得雖然稍顯稚嫩，卻也在此階段累積不少的養分。（圖／艾葳精品婚紗）

然而，創業初期怎麼可能不會遇到困難？Jill 回憶，品牌成立的第一年，就是要把囤貨轉為現金流，每天看著庫存滿滿的倉庫，只要有訂單可以包貨，便覺得很快樂；加上尚未做出實質的成績，自然沒有人才投資和組成團隊的資源，Jill 坦言，前兩年時時都陷於焦慮的心情中，很清楚若再不突破，即有可能要放棄。

▲USERWATS 櫃位以木質的溫暖色調配上清新的自然感，讓消費者一走進來就能感到放鬆。（圖／艾葳精品婚紗）

兩年的摸索期，Jill 不斷定位品牌的核心，藉由多次的市場測試，終於在眾多小型電子用品中，看見了夜燈與情境燈發展性。2017 年聖誕節，USERWATS 的商品在設計平台 Pinkoi 引發熱賣；半年後，品牌進駐第一個櫃位──新板誠品，讓消費者能透過視覺和觸覺，感受到 USERWATS 的品牌溫度。

磨練實體通路經驗，代理新品牌





▲原先，Jill 對進駐櫃點有些抗拒，所幸父親的支持與鼓勵，讓她有勇氣可以跨出第一步。（圖／艾葳精品婚紗）

有了第一個櫃位後， Jill 努力學習櫃裝專業和實體通路的特性，近幾年也認識了許多新的合作對象和通路，目前除了電商之外，共有 2 間直營櫃位與 80 間寄售門市，讓 USERWATS 的能見度越來越高。

▲來自荷蘭的品牌 SECRID，富有質感又不占空間的設計，受到許多消費者的青睞。（圖／艾葳精品婚紗）

此外，也因為有了百貨經營的經驗，去（2019）年自法國參觀展覽時，得以有機會代理荷蘭精品皮夾 SECRID，亞洲區負責人甚至特定到台灣與 Jill 會面了兩次。Jill 覺得，除了自己很喜歡這個品牌的設計外，在洽談時主動提出未來推廣方針，並安排門市主管與對方互動，讓客戶感受到誠意，看到 USERWATS 的能力和資源，便是建立良好合作的重要開端。

休息是為了走更遠，有快樂才更有動力前進





▲在燈具、夜燈的設計上，Jill 十分講求多元與變化性，提供給大眾更多選擇。（圖／艾葳精品婚紗）

對於 USERWATS 未來的發展，除了會盡量精簡耗材，維持受女性青睞的小夜燈市場外，也會研發偏中性、線條型的嶄新燈具，利用木頭、金屬等異材質的結合，擴大消費者的輪廓。

▲Jill 對創業的見解是：「很累，但是很痛快。」別去想著做不到，因為事實上自己的確有可能做到。（圖／艾葳精品婚紗）

專訪到了尾聲，Jill 有感創業的心境轉折：「別只是埋頭做事，要做得開心，哪怕再累都要For Fun，快樂是成長必備的媒介！」創業不是一直逼著自己往前衝，而是要結合挑戰、創新、收成等所有過程感受，讓自己樂在其中！

回顧品牌從無到有的路上，即便困難重重、辛苦萬分，但也著實痛快，Jill 相信只要依循正確的腳步走在對的路上，USERWATS 燈具所散發出的光芒，勢必會持續為她照亮人生每個動人的瞬間！

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