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美豬肉進口衝擊食品加工產業　侯友宜訪廠關懷協助

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▲ 美豬肉進口衝擊食品加工產業 侯友宜訪廠關懷協助。（圖／新北市經發局提供）

▲ 美豬肉進口衝擊食品加工產業，侯友宜訪廠關懷協助。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應中央宣布放寬含有萊克多巴胺豬肉進口，對國內肉品市場加工業者造成衝擊，新北市長侯友宜在4日率市府經發局、衛生局、農業局、法制局等市府團隊走訪中和區桂冠實業股份有限公司，共同關心新北市食品加工廠業者，傾聽業者針對美國豬肉開放進口議題的影響與建議，以及需要市府協助的地方。

桂冠實業股份有限公司董事長王正明親自迎接歡迎市長團隊到訪，侯友宜在參觀廠區並聽取桂冠公司簡報後，讚許桂冠3大系列明星商品湯圓、火鍋料，沙拉市佔率分別達八成五、六成、六成，都是陪伴國人的傳統美食，也針對美國豬肉進口之食安問題、溯源管控機制、是否有消費者意見調查等請益。

▲ 美豬肉進口衝擊食品加工產業 侯友宜訪廠關懷協助。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北市長侯友宜（右1）與桂冠實業董事長王正明（右2）交流。

王正明說，桂冠在台灣經營50年，深受台灣人支持與喜愛，桂冠堅持採用台灣豬肉，最重要的考量就是守護台灣人半世紀品嚐的好滋味，更強調桂冠火鍋餃、湯圓及其他系列產品，過去從未使用美國豬肉，將來也不會考慮，他相信美國豬肉開放進口確實對食品加工業會產生一些衝擊，希望政府與產業之間彼此能加強溝通頻率，達到彼此雙贏的目的。

侯友宜表示，民眾確實對含有瘦肉精的肉品懷有強烈疑慮，市面上很多散裝豬肉，其來源從何而來應要求標示，如何標示是我們最關心的議題，這部分政府應多付一點責任，來守護人民的健康，市府會落實安全把關與風險管理，包括肉品溯源與抽驗，同時要讓消費者了解所有食品的產地來源。

因此，市府將由消保官、衛生局、農業局、經發局等機關分3階段管理，第1階段確認全市152家肉品工廠溯源管理與產地標示，第2階段針對肉品加工之工業管理流程進行抽驗，確保肉品品質與標示相符，第3階段針對591攤市場販售肉品攤商進行散裝豬肉產地來源標示，以確認消費者購買到符合價位與需求的肉品，為新北市民食安把關。

侯友宜表示，豬肉相關產業將面臨新的挑戰與衝擊，除呼籲中央開放使用萊克多巴胺的美國豬肉進口應有完整的健康風險評估，及妥適與完善的管制配套措施規劃，整體性、系統性的預防措施，避免台灣食品安全及國人健康保障產生極大的風險與漏洞，新北市府絕對嚴格把關，和人民站在一起，守護民眾的健康。

► 美麗最大的祕密

▲ 美豬肉進口衝擊食品加工產業 侯友宜訪廠關懷協助。（圖／新北市經發局提供）

▲ 新北市長侯友宜（右）與桂冠實業董事長王正明（左）。

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