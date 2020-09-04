▲ 光雕2.0秀煥新Ｘ興傳奇青年劇場，新北「林家花園」亮麗上演。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局「板橋府中美學示範基地」專案的持續推動下，林家花園9月迎來光雕動畫及互動內容的全面煥新，以「花月圓夜未眠」為主題推出光雕2.0版，4日晚間在來青閣舉行試燈活動，除有全新設計的內容播出之外，更有當代傳奇劇場青年團「興傳奇青年劇場」帶來與光雕結合的精彩演出，將全場氣氛帶到最高點。

副市長吳明機表示，新北市持續透過新科技的引入，希望將本市獨有的豐厚文化資產發揮到最大值，從去年開始的林家花園光雕投影便是極佳的一次嘗試，民眾也給予了許多正面的回響。而今年的光雕2.0版更首次推出結合傳統戲曲的版本，合作的「興傳奇青年劇場」為進駐板橋435藝文特區的當代傳奇劇場的子團，亦是在傳統的基礎上不斷嘗試突破創新的藝術團隊，期望透過兩者的結合蹦出不一樣的火花，帶給民眾全新感受。

▲ 光雕試燈為9月活動的序幕，光雕秀將與下週的「潮念舊生活節」一起正式開幕。

吳明機指出，「板橋府中美學示範基地」專案至今已有多項計畫上路，包含府中美學周邊的人行環境改善、美學觀察隊—府中走著橋和實境解謎遊戲《古城尋跡−穿梭林園的少女》等，今日的光雕試燈則為9月活動的序幕，後續將有更多的活動持續開展，下周將與「潮念舊生活節」一起正式開幕。

豐富多元的活動內容希望能讓市民盡情參與，獲得屬於自己的美學體驗，不同於2019年四季變換的主題，今年來青閣的互動光雕以宇宙浩瀚銀河星系的綻放為啟發，隨著代表來青閣意象的紅藍雙鵲穿過恆星隧道，來青閣建築幻化出七彩光影帶出窗外月亮及銀河系，象徵從古到今的千里嬋娟及花好月圓。

▲「興傳奇青年劇場」以其擅長的傳統戲曲結合現代舞詮釋演出。

當代傳奇劇場青年團「興傳奇青年劇場」結合浪漫愛情劇演出的版本，全劇以著名的民間故事：紅娘、嫦娥奔月、月下老人等串聯而成，將愛情傳說重新編譯，並以其擅長的傳統戲曲結合現代舞詮釋演出。難得一見的視覺與聽覺饗宴，歡迎結伴夜訪林園，體驗虛實交錯的甜蜜夢境。更多活動詳情歡迎上國定古蹟林本源園邸官方網站、臉書「國定古蹟林本源園邸−板橋林家花園」查詢。

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