屏東家扶兒「徒步挑戰40K」彎腰撿垃圾　同心協力推長者一把

▲屏東家扶中心30位家扶兒，徒步行走40公里撿垃圾。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

屏東家扶中心在地服務弱勢兒少超過52年，幫助及鼓勵無數名弱勢兒少走出貧困環境、自立生活，關心照顧弱勢兒少同時，家扶不斷給予家扶兒在品德教育的建立及對環境公共議題的重視。8月15、16日屏東家扶舉辦徒步行腳愛地球國中生營隊，特別是由扶助中的大專青年一起來帶領30名正值青春期的家扶兒，一路從屏東家扶出發沿途以撿垃圾的方式前進，行經萬丹、竹田終點到家扶潮州服務處。

行走過程中，也培養家扶兒挑戰自我的精神，體能、耐力及毅力之考驗，鼓勵家扶兒能突破自我；沿途所撿垃圾，也讓家扶兒體驗到清道夫工作的辛苦，無論艷陽天還是午後雷陣雨的天氣，都必須完成工作。同時，此活動邀請任教自然科學的陳家逸擔任公益教師，帶領家扶兒從撿拾的垃圾中發揮創意，結合環保科學概念，運用寶特瓶、手搖杯等物品，加上團隊合作、溝通，創造屬於家扶兒環保意象創作品，作品內容有機器人、創意螃蟹、創意蒼鼠、動力船。

兩日徒步行走40公里，就讀國中二年級的家扶兒小祥，分享自己第一次從屏東市走到潮州鎮且一邊撿垃圾，更沒想像過垃圾也可以組合成機器人模樣。雖雙腳已走得又累又痠，但在路程中看到一名長者騎著電動輔助車在橋上緩慢前進，小祥主動上前詢問長者，其他家扶兒見狀一起幫忙推動長者的電動車，好讓長者平安通過路橋，值得肯定家扶兒，即使雙腳已疲憊不堪仍願意幫助他人，實在不容易！

屏東家扶中心扶幼委員會林新安主委表示看到家扶兒徒步40K，能夠秉持堅持不放棄精神，透過自己小小的力量，實際行動來付出，一同愛護這片土地，並且適時與同儕相互合作，彼此學習，感到非常欽佩！也勉勵家扶兒無論未來的路有多艱困，再遠的路，只要一步一腳印都能走完、走出自己的價值；而再短的路，若不邁出第一步則永遠無法到達。