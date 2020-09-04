聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

▲女子娜娜（化名）因不滿人夫男友提分手，竟直接開車衝撞，造成2人受傷。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

女子娜娜（化名）與人夫彭姓男子交往2年多，2018年聖誕節當天彭男突提出分手，雙方談判破裂後，娜娜一見彭男離開上了妻子的車，氣的直接開自己車向前衝撞，致彭姓夫妻2人都受傷，地下情也就此曝光。娜娜事後不僅遭彭妻提告，連昔日愛人彭男也出手控訴傷害。桃園地院審結，判娜娜須賠償正宮69萬逾元、彭男20萬逾元。可上訴。

娜娜2016年至2018年間不顧彭男人夫身分仍與他交往，當中還曾發生過性行為。彭男2018年聖誕夜晚上向娜娜提分手，2人談判破局後，彭男轉身離開走向妻子坐車。此時，娜娜因心生不滿、覺得遭背叛，氣得開車往彭男方向衝撞，造成站在車頭的彭男及已在車內的彭妻都受傷，且對方車輛保險桿及大燈均破損。

這一撞不只兩敗俱傷，婚外情也就此曝光。彭妻知道老公外遇後，怒調出2人過去上摩鐵的紀錄，向小三求償100萬元，同時還外加醫藥費及精神慰撫金29萬145元；而彭男也因左膝部挫傷，車子遭殃需修理，自認身體人格權及健康人格權都受侵害，向娜娜求償總計20萬500元。

法庭上娜娜喊冤說道，自己與彭男上摩鐵是被設計，至於傷害的部分，她強調不是故意撞人，沒有要傷害彭姓夫妻的意思，並承諾願意賠償醫療費及修車費。

桃園地院審理時勘驗相關監視器畫面，發現娜娜車禍當下相當緊張，有喊出「我開車撞他們的」、「他們受傷」、「我沒有做傻事」等語，可見她蓄意撞人屬實；至於婚外情部分，由於彭男坦承出軌，故法官不採信娜娜說詞，審結考量雙方財力，判她須賠償正宮69萬145元、彭男20萬500元。全案仍可上訴。

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