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樂遊宜蘭抽好禮　最大獎60萬元HYUNDAI休旅車...幸運得主來自彰化

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▲▼樂遊宜蘭抽好禮首波抽獎，由宜蘭縣長林姿妙抽出60萬元HYUNDAI休旅車一輛等大獎。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼樂遊宜蘭抽好禮首波抽獎，由宜蘭縣長林姿妙抽出60萬元HYUNDAI休旅車一輛等大獎。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府配合中央「振興三倍券」及「安心旅遊補助」政策，為提振經濟與刺激國內旅遊，特別推出振興觀光方案－「樂遊宜蘭抽好禮」活動，首波共抽出12名幸運民眾，來自彰化縣的張小姐幸運獲得最大獎的60萬元HYUNDAI休旅車一輛。下波抽獎，宜蘭縣長林姿妙更加碼加贈10台液晶電視。

▲▼樂遊宜蘭抽好禮首波抽獎，由宜蘭縣長林姿妙抽出60萬元HYUNDAI休旅車一輛等大獎。（圖／記者游芳男攝，下同）

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9/4樂遊宜蘭抽好禮 得獎名單：

獎　　項

HYUNDAI汽車１名　張O薇　 彰化縣 0911***390

GOGORO電動機車6名

洪O珊　 台中市　0931***220
趙O芳　 台中市　0932***946
梁O馨　 台中市　0988***339
陳O蓉　 彰化縣　0938***357
王O儀　 台中市　0975***853
吳O星　 桃園縣　0930***703

iPhone 11 Pro 5名

黃O豪　 新北市　 0988***592
成O如　 新北市　0916***888
蔡O惠　 南投縣　 0919***385
李O龍　 新北市　 0937***511
黃O潔　 新竹市　 0919***186

宜蘭縣長林姿妙表示，為帶動宜蘭觀光旅遊熱潮，及振興宜蘭觀光產業發展，特別規劃「蘭陽越夜越美麗」夜經濟系列活動，以「生態綠舟夜航」揭開序曲，緊接著是「2020宜蘭童玩星光樂園」、「宜蘭情人節」，甫開展的「噶瑪蘭公主文創光雕展演」及12月4日至12月13日的「冬戀蘭陽溫泉季」等，希望透過夜間活動辦理，鼓勵遊客留宿宜蘭。

▲▼樂遊宜蘭抽好禮首波抽獎，由宜蘭縣長林姿妙抽出60萬元HYUNDAI休旅車一輛等大獎。（圖／記者游芳男攝，下同）

除此之外，更加碼推出「樂遊宜蘭抽好禮」、「食宿遊購行~酷樂券折價」、「景區展館優惠免門票入園」及「獎勵旅遊」等振興觀光方案，自7月15日活動開始以來，再加上夜經濟系列活動加持，創造宜蘭旅遊近60萬人次，消費金額預估達25億元。

4日抽獎全程實況直播，在春天律師事務蔡瑜軒律師及宜蘭縣政府政風人員見證下，由縣長林姿妙抽出全部獎項。

「樂遊宜蘭抽好禮」活動，活動期間內，於宜蘭縣境內合法商家累計消費滿3,000元以上（需含住宿），將消費發票或收據拍照上傳至活動網站（https://funtour.eland.org.tw/WebMaster/） 即可參加抽獎。4日首波抽獎，獎項有iPhone11 Pro5臺、GOGORO 3 Plus6輛及最大獎HYUNDAI全新跨界小休旅一輛；現場林姿妙縣長更大方加碼10台液晶電視，於11月4日第二次抽獎時同步抽出，尚未參與到的朋友還有機會，快來宜蘭旅遊住宿，就有機會抽中大獎！

得獎名單及直播影片均會公告於宜蘭勁好玩粉絲專頁及活動網站，宜蘭縣政府也籲請民眾要把握機會，下一次的汽車得主可能就是你！

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