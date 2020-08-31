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快上網查看！　北區國稅局「在家報稅真安心」中獎名單公布

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▲「在家報稅真安心」中獎名單公布。

▲北區國稅局辦理「在家報稅真安心」活動，抽出中獎名單。（圖／北區國稅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

北區國稅局辦理2019年度綜合所得稅「在家報稅真安心．雙重好禮大方送」活動，共有159萬多名民眾參加，31日於桃園本局抽出中獎名單，在廖永煌律師見證下，全程由電腦隨機抽出全部獎項，共抽出2,390名幸運的納稅義務人，其中最高獎項頭獎1名，獨得超商禮券5萬元，由設籍新竹縣竹北市的何姓民眾獲得。

▲「在家報稅真安心」中獎名單公布。

▲▼律師做見證，全程由電腦隨機抽出全部獎項。（圖／北區國稅局提供）

▲「在家報稅真安心」中獎名單公布。

受疫情影響並配合防疫措施及保護納稅義務人健康，北區國稅局今年鼓勵民眾自行在家網路申報綜合所得稅，規劃「在家報稅真安心．雙重好禮大方送」活動，轄區民眾只要在家完成網路申報或採稅額試算回復確認，均可參加第一重抽獎活動，符合前項資格者，且以行動支付繳納綜合所得稅或利用存款帳戶辦理直撥退稅者，即可再參加第二重抽獎。

北區國稅局表示，符合第一重抽獎資格件數有1,595,913件，獎項有2,204名，符合第二重繳退稅專屬獎項抽獎資格的件數為780,270件，獎項有186名。另外，該局所轄綜合所得稅結算申報案，今年採用存款帳戶直撥退稅108萬餘件，占申報退稅件數111萬餘件的97.20%；以行動支付繳稅案件有31,020件占全國行動支付繳稅總件數77,689件的40％，該局表示使用行動支付是政府施政的重點，希望民眾可以多加利用，共同提升國家競爭力。

該局表示，本次抽獎活動，中獎名單已放置於該局網站/主題專區/行政專區/「在家報稅真安心 雙重好禮大方送」項下( https://is.gd/dzoC6Z )歡迎民眾查閱。

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